Eerste details LG 2024 oled tv’s (B4, C4 en G4) duiken op

Over een paar weken gaat in Las Vegas CES 2024 van start. Dit is de plek waar bijna alle grote fabrikanten hun nieuwste televisies voor 2024 tonen. Ook LG is van de partij en de Zuid-Koreaanse fabrikant kondigt daar hoogstwaarschijnlijk nieuwe oled tv’s in de B4-, C4- en G4-series aan.

Als we AMD’s FreeSync certification database mogen geloven dan beschikken de nieuwe C4- en G4-series over ondersteuning voor 144Hz VRR via HDMI. De B4-serie ondersteunt VRR tot maximaal 120Hz. Deze functie is met name interessant voor diegenen die PC-games spelen. Gameconsoles ondersteunen nog geen 144Hz.

Volgens diverse Koreaanse media zouden de nieuwe oled tv’s voorzien zijn van de volgende generatie Alpha video- en audioprocessor en een verbeterde versie van de MLA OLED-techniek zou weggelegd zijn voor de G4-serie. Met deze techniek kan een hogere helderheid en een hogere efficiëntie behaald worden.

De verwachting is dat LG de modellen in formaten van 48-inch tot 77-inch op de markt brengt. Tijdens CES 2024 verwachten we meer details.