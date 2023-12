Verslag: De Marantz-dokter met de gouden vingers

Trage speakers

Ik ben benieuwd of het verschil even hoorbaar is bij andere genres, dus legt Tom de debuutplaat van A Murder in Mississippi op, een Oost-Vlaamse band die americana, country en folk door elkaar gooit. Het onderscheid tussen beide versterkers is er nog steeds, maar minder uitgesproken dan bij Bill Evans. “Dat komt door de speakers”, weet Tom. “Ik ben fan van de KEF Concerto’s, maar ze zijn minder geschikt voor rock en country. De speakers zijn er eigenlijk te ‘traag’ voor. Ze missen de agressiviteit die nodig is voor de hardere genres, maar dat maakt hen net aangenaam bij het beluisteren van jazz.”

We draaien de volumeknop dicht en trekken naar boven, waar Tom in zijn atelier werkt aan zijn tweede passie: lampenversterkers. Hij sleutelt er onder meer aan een set van Dynaco. Dat Amerikaanse merk specialiseerde zich in de jaren vijftig en zestig in lampenversterkers en voorversterkers, die als afgewerkt product, maar ook als zelfbouwkit werden verkocht, onder de naam Dynakit. Op die manier kon de prijs worden gedrukt. Kopers moesten zelf het moederbord met de stroomvoorziening, de transformator en de draaiknoppen verbinden.

“Ik hou van dat zelfbouwverhaal, maar ook van de eenvoud van lampenversterkers”, zegt Tom. “Afgezien van de lampen, komt er bijna geen technologie bij kijken. Ik denk dat er in een versterker hooguit vijftig componenten zitten, wat het een droom maakt om zelf aan te sleutelen.”

Tom werkt aan een complete set van Dynaco, met de tuner FM-3, de voorversterker PAS-3 en de hoofdversterker ST-70. “Ik heb deze uiteraard niet zelf gebouwd, daar ben ik niet oud genoeg voor, maar ik ben hem wel helemaal aan het herbouwen”, zegt Tom. “Al vrees ik dat ik een fout heb gemaakt met de aarding van de voorversterker, want ik krijg de voeding voorlopig niet in orde.”