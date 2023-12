Met de Nighthawk WiFi 7 RS700S-router haal je de kracht van de toekomst in huis. Deze router werkt volgens de nieuwste WiFi 7-technologie en is daarmee twee keer sneller dan WiFi 6 en heeft meer capaciteit. Zo kun je heel gemakkelijk ieder slim apparaat in je Smart Home aansluiten zonder je systeem te overbelasten, terwijl je internet uitzonderlijk snel en veilig is. Of je nu thuiswerkt, geniet van je favoriete content, of online gamed, je hebt altlijd een ultrasnelle en stabiele verbinding. Bovendien kun je met de geavanceerde beveiligingsfuncties, je gegevens veilig stellen en met een gerust hart online zijn.

Nu te koop voor €899,88, incl. NETGEAR Smart Parental Controls™ en 1 jaar NETGEAR Armor™

Dit is een gesponsord artikel.