Review: Philips PicoPix MaxTV draagbare projector

Philips PicoPix MaxTV - Beeldkwaliteit

De MaxTV is een DLP-projector met Full HD resolutie. De beeldverwerking is heel beperkt. Hij detecteert correct film- en videoframerates, maar omdat er geen motion interpolation aanwezig is, blijft er in 24fps filmbeelden altijd wat lichte judder zichtbaar. Dat is hoofdzakelijk in pan-beelden zichtbaar. Er is geen ruisonderdrukking, maar het projectiebeeld is zacht en vrij vergevingsgezind voor ruis.

We vinden in de specificaties geen lichtopbrengst van de RGB LED-lichtbron. Maar na meting zien we dat de maximale lichtsterkte, met de lamp in de helderste mode, uitkomt op 354 ANSI-lumen. Daar hadden we toch op meer gehoopt. Gelukkig is de beeldkwaliteit in die mode goed. Maar je moet er toch rekening mee houden dat 80 tot 90 inch schermdiagonaal het maximum is voor deze projector, bij volledige verduistering. Bij wat omgevingslicht schroef je de schermmaat best terug naar 60 inch. De LED-lamp kan gebruik maken van een lichtsensor, maar los van de sowieso al relatief lage lichtopbrengst, werkte de sensor ook niet naar behoren. Soms greep die onverwacht in, zelfs zonder dat de lichtomstandigheden in de kamer wijzigden.

Op een volledig zwart beeld zien we een opmerkelijke fout. De rechterhelft van het beeld is licht rood/magenta getint. Dat was gelukkig zelden op echt beeldmateriaal te zien, en als dat het geval was, dan was het effect klein. We signaleerden het probleem aan Screeneo, de fabrikant. Die zal ons mogelijk een tweede testsample sturen. Indien nodig komen we hier later dus even op terug.