Review: Philips 55OLED811 oled-tv

Philips 55OLED811 - Beeldverwerking

Philips pakt graag uit met de prestaties van zijn P5-beeldprocessor. Dat is absoluut gerechtvaardigd op de OLED811. We konden het toestel nauwelijks op fouten betrappen. De enige instelling waar je best mee oplet is ‘Textuurverbetering’, maar dan enkel wanneer het bronmateriaal van erg lage kwaliteit is (zoals dvd). Wanneer je dan ook de ‘Scherpte’ instelling opschroeft, riskeer je beeldfouten te accentueren. Dat risico beperk je eenvoudig door ‘Scherpte’ op ‘0’ te zetten.

Deinterlacing, ruisonderdrukking, upscaling, daar zijn de resultaten allemaal erg goed. Kleurstroken in zachte gradiënten werkt de processor degelijk weg, niet alleen in doorsnee testscènes maar zelfs in onze moeilijke Game of Thrones scène waar flikkerend toortslicht en de lage kwaliteit van het bronmateriaal sterke banding bevat. Je verlies weliswaar een minimum aan detail, maar dat is een redelijke prijs.

De ‘Optimalisator van het kleurgamma’ kan SDR-beelden wat sterkere kleuren geven, het spaart daarbij huidskleuren zodat die natuurlijk blijven. We zijn persoonlijk geen fan, maar dat is een kwestie van smaak. Wil je het proberen, kies dan in elk geval de AI Adaptive instelling. Ambient Intelligence V4 geeft de lichtsensor slimme controle over het beeld. Zeker voor HDR-beelden levert dat een meerwaarde, meer daarover in HDR-sectie.

Zoals elk OLED-paneel heeft de OLED811 een bijzonder snelle reactietijd, en dat levert haarscherpe beelden bij snelle beweging, maar ook zichtbare judder bij 24fps filmbeelden. Gelukkig kan de OLED811 rekenen op de goede motion interpolation. Die kan in de hoogste stand het beeld vloeiend maken, zonder daarbij overmatige beeldfouten te introduceren. De processor grijpt snel en zonder aarzelen in. Het is een goede keuze voor sport, maar als je filmbeelden iets minder wil bewerken, kies dan op z’n minst voor de ‘Films’ instelling.