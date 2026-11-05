Review: Philips 55OLED811 oled-tv

Premium OLED-middenklassers leveren een duidelijk betere piekhelderheid dan de instapmodellen, en zijn zo breder inzetbaar dan de goedkopere modellen. De Philips 55OLED811 is daar een uitstekend voorbeeld van. Het toestel belooft knappe OLED-beelden, Ambilight en prima audio. Opvallender echter is dat Philips ook dit model naar Titan OS schakelde. Is dit smart tv-systeem al goed genoeg om Google TV te vervangen?
Design: Philips blijft bij zijn gebruikelijke designtaal voor de OLED 8-reeks, maar er zijn wel een paar opvallende veranderingen. Zo is het toestel nu nog slechts 40 mm diep, uiteraard enkel waar de behuizing zit, het scherm zelf is nog steeds flinterdun. Dat is flink wat slanker dan de OLED810 die nog 68mm nodig had. De centrale voet gebruikt nu een plastic dekplaat, dat was op de OLED810 nog een mooi gesatineerde metalen voetplaat. Het is wel nog een steeds een draaivoet, een detail dat we appreciëren.
Gaming: De OLED811 ondersteunt 4K120 en voor pc-gamers tot 4K165 en dat op vier volwaardige HDMI 2.1 48Gbps poorten. De input-lag bedraagt 14,3ms in 4K60 en 5,7 ms in 2K120, gemeten in de Game mode. De VRR-ondersteuning omvat AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync.
Smarttv: Dit jaar heeft Philips ook zijn topmodellen die nog Google TV gebruikten overgeschakeld naar Titan OS. Dat is een keuze die we betreuren. Alhoewel Titan OS ondertussen een goed nationaal en internationaal app-aanbod heeft, is de gebruikservaring niet op hetzelfde niveau als Google TV. Zo ontbreekt een native Google Cast, voor die functie moet je een app gebruiken en die werkte wel met een aantal streaming apps, maar niet met Google Photo’s. De zoekfunctie levert ondermaatse resultaten en soms reageert het systeem traag. Wat ons nog het meest stoorde is de carrousel met content-aanbevelingen op het Home-scherm. Die toont om de vijf seconden iets anders, dat is erg snel en leidt af. Maar er zit ook niet content-gerelateerde reclame bij (we zagen een parfummerk passeren) en dat is wat ons betreft een brug te ver. Content-aanbevelingen ok, maar reclame daar passen we voor. We hopen dat Philips daar op termijn allemaal verbetering in brengt.
Ambilight blijft een aantrekkelijke feature die exclusief bij Philips te krijgen is. De LEDs op de achterzijde smeren de kleur van het beeld op de achterliggende muur en zorgen zo voor een meer meeslepende ervaring. Met Ambiscape kan je de ervaring zelfs nog breder trekken. Het laat toe om slimme lampen in het huis via Matter aan te sturen om mee te werken met de Ambilight leds. Ambilight kan ook gebruikt worden als Lounge licht, als wekker of om er mee te gaan slapen. Er zijn tal van instellingen waarmee je dat alles naar smaak aanpast.
Afstandsbediening: De afstandsbediening laat ons achter met gemengde gevoelens, ze heeft dezelfde look als vorig jaar, maar is minder luxueus. Geen metalen body, maar plastic, geen oplaadbare batterij, maar terug twee AAA-batterijen. Die zaken storen niet echt, in tegenstelling tot de zwaar aanvoelende toetsaanslag, te wijten aan de rubber uitvoering van de d-pad en toetsen. Titan OS vereist bovendien flink wat extra kliks, en dan wordt die zware toetsaanslag vermoeiend. De remote heeft twee extra sneltoetsen onderaan, maar erg nuttig zijn die niet. We hadden liever een of twee toetsen gehad die we zelf aan een app konden toewijzen. Een handige feature die wel gebleven is: druk op de 123-toets en onder de d-pad licht een numeriek toetsenblok op.
Adviesprijs: 1999 euro
Philips 55OLED811 - Beeldverwerking
Philips pakt graag uit met de prestaties van zijn P5-beeldprocessor. Dat is absoluut gerechtvaardigd op de OLED811. We konden het toestel nauwelijks op fouten betrappen. De enige instelling waar je best mee oplet is ‘Textuurverbetering’, maar dan enkel wanneer het bronmateriaal van erg lage kwaliteit is (zoals dvd). Wanneer je dan ook de ‘Scherpte’ instelling opschroeft, riskeer je beeldfouten te accentueren. Dat risico beperk je eenvoudig door ‘Scherpte’ op ‘0’ te zetten.
Deinterlacing, ruisonderdrukking, upscaling, daar zijn de resultaten allemaal erg goed. Kleurstroken in zachte gradiënten werkt de processor degelijk weg, niet alleen in doorsnee testscènes maar zelfs in onze moeilijke Game of Thrones scène waar flikkerend toortslicht en de lage kwaliteit van het bronmateriaal sterke banding bevat. Je verlies weliswaar een minimum aan detail, maar dat is een redelijke prijs.
De ‘Optimalisator van het kleurgamma’ kan SDR-beelden wat sterkere kleuren geven, het spaart daarbij huidskleuren zodat die natuurlijk blijven. We zijn persoonlijk geen fan, maar dat is een kwestie van smaak. Wil je het proberen, kies dan in elk geval de AI Adaptive instelling. Ambient Intelligence V4 geeft de lichtsensor slimme controle over het beeld. Zeker voor HDR-beelden levert dat een meerwaarde, meer daarover in HDR-sectie.
Zoals elk OLED-paneel heeft de OLED811 een bijzonder snelle reactietijd, en dat levert haarscherpe beelden bij snelle beweging, maar ook zichtbare judder bij 24fps filmbeelden. Gelukkig kan de OLED811 rekenen op de goede motion interpolation. Die kan in de hoogste stand het beeld vloeiend maken, zonder daarbij overmatige beeldfouten te introduceren. De processor grijpt snel en zonder aarzelen in. Het is een goede keuze voor sport, maar als je filmbeelden iets minder wil bewerken, kies dan op z’n minst voor de ‘Films’ instelling.
Philips 55OLED811 – Beeldkwaliteit
De OLED811 is uitgerust met de nieuwste generatie OLED EX-paneel. Het heeft een uitstekende kijkhoek. Met reflecties daarentegen moet je wel opletten, een groot raam of sterke lamp blijven afgetekend zichtbaar. Het paneel had een prima uniformiteit zowel in donkere als heldere beelden.
In SDR haalt de OLED811 ongeveer 230 nits op een volledig wit beeld, in de Referentie beeldmode. Dat is een flinke vooruitgang tegen de 180 nits op het model van vorig jaar zodat de tv zich wat meer op zijn gemak voelt als er meer omgevingslicht is. De afstand met de top OLED-modellen (zoals de Samsung S99H, LG G6 of Philips OLED951) blijft wel aanzienlijk, die leveren dit jaar rond de 400 nits.
Philips levert geen Filmmaker Mode meer. Navraag leert dat consumenten de naam verwarrend vonden. De Referentie beeldmode levert echter zeer gelijkaardige prestaties, Philips neemt daar de vrijheid om eventueel wat motion interpolation te activeren. De Referentie mode is zeer goed gekalibreerd. De grijsschaal is overwegend neutraal, met een goede kleurtemperatuur. De schaduwnuances zijn iets te donker maar blijven voldoende zichtbaar. De kleuren zijn uitstekend, ook voor huidstinten. Dat groene en in mindere mate gele tinten iets te intens zijn zal je zonder referentie niet merken.
Het OLED EX-paneel levert een fraaie 1570 nits piekhelderheid op het 10%-venster in de Referentie beeldmode. Op het volledig wit veld blijft daar nog 270 nits van over. Dat is een stevige verbetering tegenover vorig jaar (+50% op het volledig wit veld, en +40% op het 10%-venster). Voor deze modellen blijven overwegend witte, heldere beelden uitdagend, maar nu ze al met de 300 nits grens flirten zal je in de meeste gevallen niet merken dat de Average Brightness Limiter moet ingrijpen.
Op vlak van kleurbereik is er weinig veranderd, en dat hoeft ook niet. Met 99,2% P3-dekking en 72,7% Rec.2020 heeft de OLED811 een ruim kleurbereik om mee te werken, ruim voldoende om intense HDR-kleuren weer te geven.
Een belangrijk sterk punt voor de OLED811 is dat hij alle HDR-formaten ondersteunt, van het basis HDR10 en HLG tot HDR10+ en Dolby Vision. Zo ben je zeker dat je de beste HDR-versie ziet die een streamingdienst je te bieden heeft. En dankzij de nieuwe onderliggende chipset, de Mediatak Pentonic 800, zal de tv tegen eind dit jaar ook Dolby Vision 2 ondersteunen. Vermits je daar vooral voordeel uit zult halen met Dolby Vision 2 content is het voorlopig iets minder belangrijk, maar het maakt de tv wel klaar voor de toekomst.
De HDR Referentie beeldmode is net al de SDR-versie erg goed gekalibreerd. De tv geeft de beelden een tikje te helder weer, maar niet in die mate dat het afdoet van de impact van HDR. De kleurweergave is prima, met nauwkeurige tinten die enkel voor groen, oranje en geel wat te donker zijn. Schaduwnuances en witdetail blijven goed bewaard. In HDR kan de OLED811 bovendien de capaciteiten van de processor goed uitspelen. Met AI Adaptive Tonemapping analyseert hij elk beeld en past de tonemapping aan om heldere details zo helder mogelijk te houden. Dankzij bidirectionele tonemapping kan hij het dynamisch bereik ook groter maken, ideaal wanneer je donker gemasterde beelden in een heldere omgeving bekijkt. Je kan dat manueel instellen, maar nog beter is het om dat aan de lichtsensor over te laten die de juiste keuze maakt op basis van het omgevingslicht.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Philips 55OLED811 – Geluidskwaliteit
De OLED811 beschikt over een 70 W 2.2-configuratie met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. Die ondersteuning is vooral goed omdat je daardoor alle formaten via eARC kunt doorsturen naar een soundbar. Want zonder echte hoogte luidsprekers, en met neerwaarts gerichte luidsprekers zijn er geen echte hoogte-effecten te horen en slechts een beperkte surroundervaring. De set produceert flink wat volume, een redelijke hoeveelheid bas en kon ons zeker overtuigen wat dialogen en wat muziek betreft. Voor echte filmbeleving ben je op een soundbar aangewezen. Op ons model liet de bas het chassis soms hoorbaar trillen als we echt stevig wat volume vroegen. Duik zeker even in de instellingen, ‘Amusement’ is een prima keuze voor films en tv-series, maar muziek of dialogen zijn andere instellingen beter. Je kan de audioweergave kalibreren voor de kamer.
Philips 55OLED811 – Conclusie
Philips levert met deze 55OLED811 fantastische beeldkwaliteit, en het kenmerkende Ambilight dat nu aangevuld is met Ambiscape. De stap van Google TV naar Titan OS, daar zijn we minder tevreden over. De reclame op het Home-scherm roteert te snel en er zitten niet-content gerelateerde advertenties bij. Dat laatste is wat ons betreft niet aanvaardbaar. Het gebruiksgemak is ook minder dan bij Google TV. Het app-aanbod van Titan OS is ondertussen wel vrij ruim, en er is Apple Airplay2. Voor Google Cast moet je gebruik maken van een app en dat levert geen volwaardige vervanging. De basiseigenschap van een tv blijft echter beeldkwaliteit en op dat vlak is de 55OLED811 een schot in de roos. Uitstekende piekhelderheid, zeer goede beeldverwerking, prima kalibratie en ruime HDR-ondersteuning, met zelfs Dolby Vision 2 op komst, dat zorgt samen voor een heel fijne kijkervaring. Ook voor gamers is de OLED811 goed uitgerust, zeker nu hij over vier HDMI 2.1-poorten beschikt en tot 165Hz refreshrate ondersteunt.De lanceerprijs vonden we te hoog, maar de huidige prijs lijkt ons helemaal correct.
8.5
Beoordeling Philips 55OLED811
Pluspunten
Uitstekende piekhelderheid
Zeer goede beeldverwerking
Perfect OLED-contrast en goed schaduwdetail
Zeer goede kalibratie in Referentie beeldmode
Universele HDR-ondersteuning
Dolby Vision 2 Max (najaar, na software update)
Design met draaivoet
Goed app-aanbod in Titan OS, Airplay 2
Driezijdige Ambilight, Ambiscape
Goede audio, met Dolby Atmos en DTS:X
Minpunten
Niet-content gerelateerde reclame op het Home-scherm
Titan OS reageert soms traag
Geen Google Cast
Beoordeling Philips 55OLED811
Philips levert met deze 55OLED811 fantastische beeldkwaliteit, en het kenmerkende Ambilight dat nu aangevuld is met Ambiscape. De stap van Google TV naar Titan OS, daar zijn we minder tevreden over. De reclame op het Home-scherm roteert te snel en er zitten niet-content gerelateerde advertenties bij. Dat laatste is wat ons betreft niet aanvaardbaar. Het gebruiksgemak is ook minder dan bij Google TV. Het app-aanbod van Titan OS is ondertussen wel vrij ruim, en er is Apple Airplay2. Voor Google Cast moet je gebruik maken van een app en dat levert geen volwaardige vervanging. De basiseigenschap van een tv blijft echter beeldkwaliteit en op dat vlak is de 55OLED811 een schot in de roos. Uitstekende piekhelderheid, zeer goede beeldverwerking, prima kalibratie en ruime HDR-ondersteuning, met zelfs Dolby Vision 2 op komst, dat zorgt samen voor een heel fijne kijkervaring. Ook voor gamers is de OLED811 goed uitgerust, zeker nu hij over vier HDMI 2.1-poorten beschikt en tot 165Hz refreshrate ondersteunt.De lanceerprijs vonden we te hoog, maar de huidige prijs lijkt ons helemaal correct.
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