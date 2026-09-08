Diverse nieuwe televisies van Panasonic getoond op de IFA 2026 beurs

Panasonic heeft op de IFA 2026 beurs in Berlijn diverse nieuwe lijnen en modellen televisies aangekondigd. Hieronder een kort overzicht per productlijn:

W90C Series

QD-Mini LED tv combineert met Glare Free Ultra voor diepe zwarttinten, hoge contrasten en minder reflecties. De 4K-tv’s zijn daarnaast voorzien van Google TV, Dolby Atmos en gamingfuncties met tot 120 Hz. Beschikbaar in de formaten: 55, 65 en 75 inch.

W92C Series

Premium 4K QD-Mini LED-tv met Glare Free Ultra, 144 Hz en Local Dimming Ultra. De modellen combineren sterke beeldprestaties met Dolby Atmos, Google TV en uitgebreide gamingfuncties via HDMI 2.1, VRR en AMD FreeSync Premium. Beschikbaar in de formaten:55, 65 en 75 inch.

Z90B Series

4K OLED, tot 144 Hz en krachtige beeldverwerking. De tv’s combineren een contrastrijk OLED-scherm met Dolby Atmos, Fire TV en uitgebreide gamingfuncties via HDMI 2.1, VRR en AMD FreeSync Premium. Beschikbaar in de formaten:42,48,55,65 en 75 inch.

Z95B Series

Premium 4K OLED-tv met een RGB Tandem OLED-paneel en een verversingssnelheid tot 144 Hz. De modellen combineren hoge helderheid en contrast met 360° Soundscape Pro, Dolby Atmos en Fire TV, terwijl HDMI 2.1, VRR en Game Mode Extreme zorgen voor uitgebreide gamingmogelijkheden. Beschikbaar in de formaten:55,65 en 77 inch.

W83C Series

4K QLED-tv’s met Vivid QLED+, Glare Free-technologie, Fire TV en Dolby Atmos, aangevuld met AI-beeldverwerking en gamingfuncties zoals HDMI 2.1 en VRR. Beschikbaar in de formaten:43,50,55,65 en 75 inch.

W95C Series

Premium 4K QD-Mini LED TV met Glare Free Ultra-technologie, Google TV, Dolby Atmos,AI 4K beeldverwerking en diverse HDR opties, zoals Dolby Vision, HDR10+ en HLG.

Beschikbaar in de formaten:55,65,75 en 86 inch.