Review: eufy Video Doorbell S4 – Je mist echt helemaal niets meer

In gebruik

Heb je een product van eufy in huis, dan weet je inmiddels vast wel dat alle producten van het merk inmiddels in dezelfde app te bedienen zijn. Van je robotstofzuiger tot aan je videodeurbel. Die app is zeer gebruiksvriendelijk en dat valt ook bij deze videodeurbel weer op. Van de installatie tot aan de daadwerkelijk bediening, alles wijst zichzelf en je kunt snel de juiste functies of instellingen vinden. Vanuit het thuisscherm heb je een handig overzicht van alle aanwezige videodeurbellen en camera’s en via de liveview heb je de handigste functies onderaan beschikbaar. Van communicatie met je bezoeker tot aan de sirene om ongewenste bezoekers af te schrikken. Via het tandwieltje ga je naar de geavanceerde instellingen. Het valt op dat je bij dit model heel veel in kunt stellen. Dat kan misschien overweldigend zijn, maar de goede app en uitleg loodst je hier over het algemeen goed doorheen. De meegeleverde gong is ook fijn. Simpelweg in het stopcontact pluggen en klaar. Je kan overigens ook een slimme speaker gebruiken als gong. Een Echo-speaker van Alexa werkte hier perfect.

Speciale vermelding gaat uit naar OmniTracking. Het onderwerp wordt namelijk automatisch gevolgd. Rent er iemand langs of vlucht een bezorger alweer weg naar z’n bus voordat jij goed en wel bij de deur hebt kunnen komen? Je hoeft niet achteraf zelf te gaan scrollen en zoomen door het grote beeld. Dit doet OmniTracking voor jou en dat is echt indrukwekkend om te zien. De functies die we van eufy kennen zijn ook hier weer aanwezig. Denk aan Snelle Antwoorden, om direct een gesproken tekstbericht via de deurbel te versturen. Handig als een bezorger het pakketje gewoon neer mag leggen bij je voordeur. Sluit je een HomeBase 3 aan dan heb je meer opties tot je beschikking, waaronder geavanceerde detectie, gezichtsherkenning en de beveiligingsmodi. Helaas is onze HomeBase 3 gesneuveld en hebben we dit in de review niet mee kunnen nemen. Het laat wel zien dat deze videodeurbel ook heel goed als losstaand product te gebruiken is. 24/7 opnemen werkt overigens zowel met een HomeBase als via een micro-sd-kaart die je in de videodeurbel plaatst.

Het allerbelangrijkste van een videodeurbel, naast betrouwbaarheid, is de snelheid. Belt er iemand aan of pikt de bewegingsdetectie iemand op? Je wilt razendsnel een melding op je smartphone (of via de Chime). Er zijn altijd meerdere zaken van belang, waarbij de snelheid van het thuisnetwerk zeker niet vergeten mag worden. We testen een videodeurbel altijd op dezelfde plek om het speelveld eerlijk te houden en de snelheid valt absoluut niet tegen. Het feit dat dit model bedraad is zal daar zeker bij helpen, want binnen een seconde na het indrukken van de knop krijg ik een melding op de telefoon en nog eens twee seconden later kijk ik naar de liveview op mijn telefoon. Ook bij bewegingsdetectie reageert de videodeurbel razendsnel, alhoewel onze router binnen een meter van de voordeur staat. Dat is wel iets om rekening mee te houden, want des te verder weg van de router, des te trager de verbinding tot stand zal komen. Valt de stroom uit? Dan is het de bedoeling dat de eufy Video Doorbell S4 overschakelt naar de back-up batterij. En dit blijkt zeer goed te werken. We trekken de stekker uit het stopcontact en de batterij neemt de stroomvoorziening direct over. Je komt met gemak een week door met de back-up batterij, maar let wel. Uiteindelijk heb je toch echt stroom nodig. Je kunt deze videodeurbel niet alleen op de batterij gebruiken.