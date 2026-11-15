Review: eufy Video Doorbell S4 – Je mist echt helemaal niets meer

Is de videodeurbel niet gewoon uitontwikkeld? Niet als het aan Anker ligt, want de nieuwe eufy Video Doorbell S4 ziet niet alleen alles, maar laat je ook interactief rondkijken in virtual reality en biedt allerlei geavanceerde functies. In deze review gaan we met de nieuwe videodeurbel aan de slag.
De videodeurbel opnieuw uitgevonden met de eufy Video Doorbell S4 van Anker? Je mist echt helemaal niets meer.
Dit is de eufy Video Doorbell S4
De eufy Video Doorbell S4 is een bedrade videodeurbel met 180 graden zicht in een 3K-resolutie. Dit moet scherp genoeg zijn om middels een volledig panoramisch gezichtsveld de volledige entree te zien. Van pakketjes op de grond tot gewenste (en ongewenste) gasten. OmniTrack AI is aanwezig om personen te herkennen en bewegingen te volgen. Middels automatisch beeldkadering zie je altijd precies wat er aan de hand is. Dit is ook de eerste videodeurbel die beschikt over VR Vision. In deze VR-modus kun je met je smartphone daadwerkelijk rondkijken door het volledige panoramische beeld.
Daarnaast bevat dit model natuurlijk ook alle denkbare eigenschappen die je vandaag de dag van een videodeurbel mag verwachten. Denk aan tweewegcommunicatie om met je bezoeker te communiceren, radar- en PIR-sensoren voor zeer nauwkeurige bewegingsdetectie en ondersteuning voor de HomeBase 3 waarbij AI-herkenning van personen, voertuigen, huisdieren en pakketten mogelijk is. Het gaat hierbij om een bedrade videodeurbel, maar met back-up accu van 2.600 mAh. Valt de stroom uit, dan blijft je videodeurbel dus functioneren. En aangezien we het hier over eufy hebben is één ding alvast vooraf duidelijk. Je hebt geen abonnementskosten. Kopen en klaar dus, alhoewel de prijs van 329 euro (inclusief Chime 2) wel aan de forse kant is.
Design en installatie
Wie de eufy Videodeurbel S4 uit de doos haalt ziet gelijk dat het hier gaat om een forse videodeurbel. Deze S4 is daadwerkelijk een stukje groter dan je wellicht gewend bent (hierboven op de foto met de eufy C31). Dat is wel iets om rekening mee te houden bij het ophangen. De deurbel is langwerpig, in twee tinten zwart en met een ronde boven- en onderkant. De oplichtende deurbelknop zit onderaan en bovenaan de licht bollende cameralens voor het panoramabeeld.
Voor de installatie vroeg ik me af of ik alleen de back-up batterij kon gebruiken, maar dat kan dus niet. Dit is echt een bedrade videodeurbel (16-24V AC, 10-40VA) en aangezien we geen bedrade belaansluiting thuis hebben is het even zaak om een adapter in te pluggen. Meteen een goed idee voor als je zelf niet met de bedrading aan de slag wil, de trafo moet vervangen of ook geen standaard deurbelaansluiting thuis hebt. Voor 15 euro koop je bij de bekende webwinkels gewoon een adapter met een transformator aan boord. Gewoon achterop de videodeurbel aansluiten en in het stopcontact steken en klaar ben je. Geen gedoe meer in je meterkast, maar wel altijd stroom en een videodeurbel die je dus nooit meer hoeft op te laden. En aangezien deze eufy Video Doorbell S4 ook continue kan opnemen is een bedrade aansluiting echt noodzakelijk.
Hoe dan ook is de installatie in de eufy-app zoals we van het merk gewend zijn, namelijk zeer eenvoudig. Je kunt de deurbel handmatig met het +-je toevoegen, maar voordat je zover bent komt de app zelf al met een melding of je de nieuwe videodeurbel wil installeren. Kies je wifi-netwerk, eventueel een HomeBase en voer een firmware-update uit. Wie dat wil kan zelfs handige instructies krijgen om deze videodeurbel daadwerkelijk aan je bestaande bedrading te installeren. Vervolgens is het zaak om de videodeurbel goed in te stellen. Niet alleen de detectiezones, maar ook het bereik. Dat gaat heel handig met visuele voorbeelden waardoor je direct kunt zien tot hoever het detectiebereik ingesteld kan worden. Ook kun je makkelijk zones uitsluiten zodat ook je overburen veilig voor het raam kunnen staan zonder opgenomen te worden. Eigenschappen zoals vooraf opnemen (vanaf vier seconden voor een gebeurtenis zodat je ook de aanleiding ziet, alleen bij continue opnemen) of het microfoonvolume echt goed kunnen instellen met verschillende schuifjes is ook het vermelden waard. Dit is echt een videodeurbel die zeer uitgebreid is en de gebruiker veel opties geeft.
Beeld- en geluidskwaliteit
Wie de liveview bekijkt ziet dat het toch net even anders is dan andere videodeurbellen. Dat komt onder andere door het gemak waarmee je rond kunt kijken. Je kunt met je telefoon gewoon naar boven, onder, links en rechts kijken en de volledige 180 graden bij je voordeur zien. Ik vind dat eufy hier wel wat losjes met de term VR omgaat, want echte virtual reality is het natuurlijk niet. Het is eerder een interactieve weergave bij je voordeur. Ik zit tenslotte niet met een VR-headset op. Dat maakt het echter niet minder leuk, je kunt volledig rondkijken en in- en uitzoomen. Van een afstandelijke fisheye met een totaaloverzicht tot echt om het hoekje kijken. En de beeldkwaliteit is best aardig, alhoewel je ziet dat 3K (3.072 bij 3.072 pixels) in een volledig 180 graden gezichtsveld niet overal voor haarscherp beeld zal zorgen. Je zult echter niets missen van je directe omgeving en gezichten zijn makkelijk te herkennen. Een nummerbord tien meter verderop gaat wel lastig worden. Nachtzicht in kleur is inmiddels gemeengoed geworden, maar bij deze videodeurbel is het echt heel goed uitgevoerd. Er is maar een klein beetje omgevingslicht nodig (zoals een straatlantaarn) en je krijgt gewoon heel helder beeld te zien in het donker. De videodeurbel helpt zelf ook mee met een lampje boven en onder zodra iemand de voordeur nadert. Is er echt geen omgevingslicht? Dan is infrarood ook aanwezig.
Het geluid is ook prima in orde waarbij zowel jij als je bezoeker goed verstaanbaar zijn. Het is best indrukwekkend om te horen wat de videodeurbel van buiten, vanuit alle richtingen, allemaal op kan pikken en is over het algemeen luid en duidelijk. En waarbij je dan bij een normale videodeurbel met een vast kijkpunt niet altijd goed kunt zien waar het geluid vandaan komt, daar beweeg je nu gewoon alle richtingen op en mis je niets. Het grootste voordeel van deze videodeurbel is dat je dus echt niets meer mist.
In gebruik
Heb je een product van eufy in huis, dan weet je inmiddels vast wel dat alle producten van het merk inmiddels in dezelfde app te bedienen zijn. Van je robotstofzuiger tot aan je videodeurbel. Die app is zeer gebruiksvriendelijk en dat valt ook bij deze videodeurbel weer op. Van de installatie tot aan de daadwerkelijk bediening, alles wijst zichzelf en je kunt snel de juiste functies of instellingen vinden. Vanuit het thuisscherm heb je een handig overzicht van alle aanwezige videodeurbellen en camera’s en via de liveview heb je de handigste functies onderaan beschikbaar. Van communicatie met je bezoeker tot aan de sirene om ongewenste bezoekers af te schrikken. Via het tandwieltje ga je naar de geavanceerde instellingen. Het valt op dat je bij dit model heel veel in kunt stellen. Dat kan misschien overweldigend zijn, maar de goede app en uitleg loodst je hier over het algemeen goed doorheen. De meegeleverde gong is ook fijn. Simpelweg in het stopcontact pluggen en klaar. Je kan overigens ook een slimme speaker gebruiken als gong. Een Echo-speaker van Alexa werkte hier perfect.
Speciale vermelding gaat uit naar OmniTracking. Het onderwerp wordt namelijk automatisch gevolgd. Rent er iemand langs of vlucht een bezorger alweer weg naar z’n bus voordat jij goed en wel bij de deur hebt kunnen komen? Je hoeft niet achteraf zelf te gaan scrollen en zoomen door het grote beeld. Dit doet OmniTracking voor jou en dat is echt indrukwekkend om te zien. De functies die we van eufy kennen zijn ook hier weer aanwezig. Denk aan Snelle Antwoorden, om direct een gesproken tekstbericht via de deurbel te versturen. Handig als een bezorger het pakketje gewoon neer mag leggen bij je voordeur. Sluit je een HomeBase 3 aan dan heb je meer opties tot je beschikking, waaronder geavanceerde detectie, gezichtsherkenning en de beveiligingsmodi. Helaas is onze HomeBase 3 gesneuveld en hebben we dit in de review niet mee kunnen nemen. Het laat wel zien dat deze videodeurbel ook heel goed als losstaand product te gebruiken is. 24/7 opnemen werkt overigens zowel met een HomeBase als via een micro-sd-kaart die je in de videodeurbel plaatst.
Het allerbelangrijkste van een videodeurbel, naast betrouwbaarheid, is de snelheid. Belt er iemand aan of pikt de bewegingsdetectie iemand op? Je wilt razendsnel een melding op je smartphone (of via de Chime). Er zijn altijd meerdere zaken van belang, waarbij de snelheid van het thuisnetwerk zeker niet vergeten mag worden. We testen een videodeurbel altijd op dezelfde plek om het speelveld eerlijk te houden en de snelheid valt absoluut niet tegen. Het feit dat dit model bedraad is zal daar zeker bij helpen, want binnen een seconde na het indrukken van de knop krijg ik een melding op de telefoon en nog eens twee seconden later kijk ik naar de liveview op mijn telefoon. Ook bij bewegingsdetectie reageert de videodeurbel razendsnel, alhoewel onze router binnen een meter van de voordeur staat. Dat is wel iets om rekening mee te houden, want des te verder weg van de router, des te trager de verbinding tot stand zal komen. Valt de stroom uit? Dan is het de bedoeling dat de eufy Video Doorbell S4 overschakelt naar de back-up batterij. En dit blijkt zeer goed te werken. We trekken de stekker uit het stopcontact en de batterij neemt de stroomvoorziening direct over. Je komt met gemak een week door met de back-up batterij, maar let wel. Uiteindelijk heb je toch echt stroom nodig. Je kunt deze videodeurbel niet alleen op de batterij gebruiken.
Conclusie
Je koopt een videodeurbel omdat je je huis in de gaten wilt houden en geen bezoekers (of pakketjes) meer mist. Deze eufy Video Doorbell S4 is de eerste videodeurbel waarbij je dus echt niets meer mist, want niet alleen neemt dit model ook al vier seconden voor de gebeurtenis op, ook kun je daadwerkelijk in 180 graden om je heen kijken. Je hebt geen dode hoeken meer en de goede AI-tracking zorgt ervoor dat je de gebeurtenis altijd helder in beeld hebt. De prijs is aan de forse kant voor een videodeurbel, maar je hebt bij eufy geen abonnement nodig. Daar bespaar je dus weer een maandelijks bedrag op. We kunnen dan ook wel stellen dat deze eufy Video Doorbell S4 de meeste geavanceerde videodeurbel van dit moment is.
Beoordeling
eufy Video Doorbell S4
- Echt helemaal niets meer missen
- Volledig beeld in 180 graden
- Videodeurbel reageert vlot
- OmniTracking volgt automatisch
- Geen abonnement nodig
- Gong meegeleverd
- Overzichtelijke app
- Minder flexibiliteit door bedrade aansluiting
- HomeBase nodig voor alle AI-functies
- Prijs is fors
Beoordeling eufy Video Doorbell S4
Je koopt een videodeurbel omdat je je huis in de gaten wilt houden en geen bezoekers (of pakketjes) meer mist. Deze eufy Video Doorbell S4 is de eerste videodeurbel waarbij je dus echt niets meer mist, want niet alleen neemt dit model ook al vier seconden voor de gebeurtenis op, ook kun je daadwerkelijk in 180 graden om je heen kijken. Je hebt geen dode hoeken meer en de goede AI-tracking zorgt ervoor dat je de gebeurtenis altijd helder in beeld hebt. De prijs is aan de forse kant voor een videodeurbel, maar je hebt bij eufy geen abonnement nodig. Daar bespaar je dus weer een maandelijks bedrag op. We kunnen dan ook wel stellen dat deze eufy Video Doorbell S4 de meeste geavanceerde videodeurbel van dit moment is.
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