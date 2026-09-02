Philips brengt zes nieuwe tv-series naar IFA

AmbiScape

De grootste functionele verandering zit niet in het paneel, maar in de software. Alle zes de series krijgen AmbiScape, waarmee het Ambilight-effect wordt doorgetrokken naar maximaal vier slimme lampen elders in de kamer. Belangrijker dan het aantal: je zit niet vast aan één lampenmerk. De koppeling loopt via Matter, de standaard voor slimme apparaten, waardoor lampen van verschillende fabrikanten kunnen meedoen.

Voor wie al een handvol slimme lampen in de woonkamer heeft hangen, is dit waarschijnlijk de meest merkbare upgrade van deze generatie. Hoe soepel het in de praktijk werkt — reactiesnelheid, kleurmatching, gedoe bij het koppelen — moet een test uitwijzen. Dat is precies het soort functie dat op een beursvloer altijd vlekkeloos oogt.

Philips OLED+951

Het vlaggenschip komt in 65 en 77 inch en combineert het nieuwste META 4.0-WOLED-paneel met de tiende generatie van de P5-beeldchip, ontwikkeld in het Philips-lab in Gent. Philips claimt een piekhelderheid tot 4.500 nits — een fabrikantsopgave die in de praktijk alleen op een klein deel van het beeld gehaald wordt, maar die wel iets zegt over hoeveel ruimte er is voor HDR-highlights.

Interessanter voor de dagelijkse kijker is de sterk spiegelingsonderdrukkende coating. OLED’s grootste zwakte thuis is een raam achter je rug; deze laag moet daar iets aan doen. Verder: vierzijdig Ambilight, vier HDMI 2.1-poorten, 165 Hz voor gamers, Dolby Vision 2 Max en een ingebouwd 2.2-systeem van 70 watt.

Philips OLED+911: dezelfde beeldbasis, ander geluid

De OLED+911 (48, 55, 65 en 77 inch) deelt het paneeltype, de 165 Hz en Dolby Vision 2 Max met de 951, maar onderscheidt zich met een naar voren gericht 3.1-geluidssysteem van Bowers & Wilkins van 81 watt onder het scherm. Aparte links-, midden- en rechterkanalen, een baskast aan de achterzijde en de optie om een externe subwoofer aan te sluiten.

Dat middenkanaal is het argument: dialogen komen los van de rest van de mix. Voor wie geen soundbar wil of kan plaatsen is dit de logische keuze binnen het premium segment.

Philips OLED811 en OLED851: het slimste koopje van de reeks

Hier zit voor de meeste mensen de beste verhouding tussen prijs en prestatie. De OLED811 is er in 42, 48, 55, 65 en 77 inch en krijgt vanaf 55 inch een helderder OLED_EX-paneel. Hij houdt de tiende generatie P5-chip, Dolby Vision 2 Max en 165 Hz vast — dus de belangrijkste beeld- en gamingtechniek van de duurdere modellen blijft overeind.

Ingeleverd wordt er op Ambilight (drie zijden in plaats van vier) en op geluid: 70 watt in 2.2, en 50 watt op het 42-inch model. Praktisch detail: de modellen tot en met 65 inch hebben een draaibare voet. De OLED851 is dezelfde tv met een smalle centrale voet, ontworpen in Amsterdam, en komt in 55 en 65 inch.

Philips OLED761: OLED voor wie niet wil doorslaan

De instap-OLED (55, 65 en 77 inch) gebruikt een OLED_SE-paneel en — dit is het belangrijkste verschil — de zevende generatie P5-chip in plaats van de tiende. Die beeldverwerking bepaalt in de praktijk veel: hoe schone bewegingen zijn, hoe streaming met lage bitrate eruitziet, hoe HDR wordt omgezet. Wie het verschil met de 811 wil beoordelen, moet daar naar kijken, niet naar het paneel.

Wat blijft: driezijdig Ambilight met AmbiScape, HDR10+ Gaming, FreeSync Premium en G-Sync-compatibiliteit, plus IntelliSound dat het geluidsprofiel automatisch aanpast aan het soort programma. Alleen het 77-inch model krijgt een 2.2-geluidssysteem; op de kleinere maten is een soundbar geen overbodige luxe.

Philips MLED981: de eerste RGB Mini-LED van Philips

De 85-inch MLED981 is technisch de opvallendste nieuwkomer. Bij gewone Mini-LED zijn de achtergrondleds wit of blauw en maakt een filterlaag er kleur van; bij RGB Mini-LED geven de leds zelf rood, groen en blauw licht. Dat levert in theorie zuiverdere kleuren op, vooral bij fel beeld. Philips claimt 11.520 aanstuurbare zones, 2.500 nits piek en 97 procent dekking van de brede BT.2020-kleurruimte.

Philips is hier niet de eerste — concurrenten toonden deze techniek al eerder — maar het is wel de eerste keer dat Ambilight en RGB Mini-LED samenkomen. De aandacht gaat volgens TP Vision vooral naar het beperken van halo’s rond heldere objecten, het klassieke zwakke punt van LED-verlichting. Verder: tiende generatie P5, Dolby Vision 2 Max, 165 Hz met FreeSync Premium Pro, vier HDMI 2.1-poorten en een 4.1-geluidssysteem van 70 watt.

Philips PQS9001 (The One): tot 100 inch

The One is al jaren de tv die Philips aan de grootste groep kopers verkoopt, en die loopt nu van 43 tot en met 100 inch. Die 100-inch versie heeft een diagonaal van ruim 2,5 meter en is daarmee de grootste Ambilight-tv die er bestaat. Voor de goede orde: dat is geen tv die je even ophangt, en het is de vraag hoeveel Nederlandse woonkamers er ruimte voor hebben.

Onder de motorkap zit de zevende generatie P5, met Dolby Vision 2, driezijdig Ambilight met AmbiScape, HDR10+ Gaming en IntelliSound. De achterkant is slanker geworden. Dit is de QLED-lijn: geen OLED-zwartwaarden, maar wel veel schermformaat voor het geld.

Beschikbaarheid

OLED+951 — 65 inch nu; 77 inch in het najaar

— 65 inch nu; 77 inch in het najaar OLED+911 — 48, 55 en 65 inch nu; 77 inch vanaf september

— 48, 55 en 65 inch nu; 77 inch vanaf september OLED811 — 42, 48, 55 en 65 inch nu; 77 inch vanaf oktober

— 42, 48, 55 en 65 inch nu; 77 inch vanaf oktober OLED761 — 55 en 65 inch nu; 77 inch dit najaar

— 55 en 65 inch nu; 77 inch dit najaar MLED981 — 85 inch vanaf oktober

— 85 inch vanaf oktober PQS9001 (The One) — 43 tot en met 75 inch nu; 85 en 100 inch vanaf oktober

Prijzen zijn bij deze aankondiging niet gecommuniceerd.