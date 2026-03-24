Achtergrond Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's

Philips TV 2026: Titan OS, Dolby Vision 2 en Ambiscape

24 maart 2026
Philips-Opener1

Een korte trip naar Berlijn slagen we nooit af. Zeker niet als TP Vision er de nieuwste ontwikkelingen voor zijn 2026 Philips tv-modellen presenteert. De nadruk ligt er meestal op displaytechnologie en beeldverwerking, en ook dit jaar staan er nieuwe ontwikkelingen op het programma. Maar wat ons meest verraste is de overstap van Google TV naar Titan OS op de premium OLED 8 en 9 serie.

Philips

Titan OS vervangt Google TV op premium modellen

De overstap naar Titan OS op de topmodellen is een ingrijpende keuze. In de huidige geopolitieke context lijkt de keuze voor een Europees smart tv-systeem misschien voor de hand liggend. Maar de kost (en opbrengsten), de beschikbare opties om het systeem aan te passen aan de wensen van de fabrikant, en hoeveel systeemmiddelen zoals geheugen en CPU het OS nodig heeft, spelen vrijwel zeker een belangrijkere rol.

Toch valt het niet te onderschatten wat de impact is. De OLED 8 en 9 series hadden met Google TV een enorm internationaal én lokaal app-aanbod, Google Cast en Apple Airplay ondersteuning, en uitgebreide aanbevelingen. De vraag is of Titan OS een vergelijkbare ervaring kan bieden. Wat het app-aanbod betreft zit Titan OS op de goede weg. Op Apple TV en Sky Showtime na, beiden nog steeds gepland, zijn alle belangrijke internationale diensten beschikbaar. Ook wat lokale diensten betreft is het aanbod al erg goed.

Wat je wel moet missen is een officiële Google Cast-implementatie. Apple AirPlay en HomeKit zijn wel beschikbaar, maar Android-gebruikers zijn aangewezen op een app van derden om content naar de tv te streamen. Uit ervaring weten we dat dat niet altijd werkt. Vermits Google TV, LG webOS en Samsung Tizen wel officiële Google Cast-ondersteuning bieden, is dat een merkbaar gemis voor Titan OS. Gamers moeten er dan weer rekening mee houden dat Xbox, GeForce Now of Steam Link afwezig zijn. Game streamingdiensten zoals Blacknut en Boosteroid zijn het alternatief. Ook DTS Play-Fi ondersteuning is geschrapt.

Het Home scherm kan je personaliseren door apps te verbergen, inclusief de bijbehorende aanbevelingsrijen. Algemene aanbevelingen blijven wel content uit alle apps tonen, daarvoor werkt Titan OS aan een optie om aanbevelingen van specifieke apps te verbergen. Via een samenwerking met TMDB zijn er aanbeveling zoals Top Films van het moment, of Top gratis Films. Ook nieuw is de sportpagina met een overzicht van live en aankomende evenementen, en rijen aanbevelingen onderverdeeld per sport en voorzien van labels als ‘live’, ‘binnenkort’ of ‘replay’. Uiteraard afhankelijk van het lokale sportaanbod (vaak is dat DAZN). Verder komen er functies als ‘Verder kijken’ en een watchlist voor zaken die je later wil bekijken. Naast de gratis FAST-kanalen, is er nu ook gratis content via Plex of Tubi. Op de planning staat ook een optionele registratie zodat je later verschillende profielen per gebruiker kunt hanteren.

Titan OS oogt verzorgd en reageert vlot, maar onze grootste zorg blijft de snelheid van implementatie. Veel van de beloofde functies staan immers al langer op de roadmap en zijn naar ons gevoel belangrijk als je het wil opnemen tegen de grote namen.

Nieuwe OLED-modellen en Mini RGB

TP Vision pakt op deze events altijd sterk uit met zijn nieuwe OLED-modellen. De specificaties zijn sterk verbeterd vooral op vlak van piekhelderheid. Voor de OLED+951 en OLED+911 denken we dat vooral de stijging van de full-screen helderheid van circa 350 naar 400 nits een uitstekende zaak is. De maximale piekhelderheid springt naar 4500 nits (ook een flinke verbetering vergeleken bij de 3700 nits vorig jaar) maar dat heeft minder invloed op de doorsnee kijkbeleving. De nieuwe anti-reflectiecoating brengt reflecties terug van 0,6% naar 0,3%, dat is een verbetering die we tijdens de demo goed konden zien.

De OLED 811 ziet de piekhelderheid stijgen naar 2500 nits, een forse sprong ten opzichte van de circa 1500 nits van vorig jaar. We kijken reikhalzend uit naar eigen testen om te zien hoe sterk de verbetering is.TP Vision verwees voor die sprong naar een ‘Peak Light Booster’ die voorheen exclusief in de OLED 9 serie gebruikt werd, maar nu dus ook op de 8-serie.

De 85 inch Xtra (MLED981) krijgt een Mini RGB-achtergrondverlichting met bijbehorende specificatiesprong. Daar moeten we wel een opmerking bij maken. TP Vision communiceert 11.520 dimmingzones, maar eigenlijk zijn het er 3840. Omdat elke zone per kleurkanaal (rood, groen, blauw) afzonderlijk kan worden gedimd, communiceert het 11.520 (3x 3840), maar dat is naar ons gevoel wat te optimistisch. De demo zag er in elk geval uitstekend uit.

Een 10e generatie P5 AI-processor

De P5-beeldprocessor is nu gebaseerd op de Mediatek Pentonic 800. Dit zijn de verbeterde functies. AI Adaptive Tonemapping V2 analyseert frame per frame het beeld en creëert in real time nieuwe metadata waardoor een HDR10-video in essentie een HDR10+-video wordt. Het beeld behoudt maximaal contrast en vermijdt clipping van witnuances. Het is een verfijning van wat vorig jaar geïntroduceerd werd. Ook Bidirectionele Tonemapping V2 is een verbetering van een feature van vorig jaar. De term verwijst naar het feit dat tonemapping de helderste delen wat donkerder kan maken om clipping te vermijden, maar ook omgekeerd dat het donker gemasterde beelden helderder kan maken om het contrast- en helderheidspotentieel van de tv optimaal te benutten. Het is instelbaar in drie stappen. Of je kan die beslissingen over laten aan de lichtsensor dankzij Ambient Intelligence V4. Die beslist op basis van het omgevingslicht hoe sterk hij de bidirectionele tonemapping aanstuurt.

Dolby Vision 2: TP Vision als eerste aan boord

Dolby Vision 2 werd in september 2025 aangekondigd en het ziet er naar uit dat TP Vision de eerste tv-fabrikant is die de nieuwe features zal implementeren op OLED-modellen. De uitrol zal via een software-update gebeuren gepland voor eind 2026. De meeste modellen komen dus zonder Dolby Vision 2 op de markt, maar gezien het content-aanbod in het nieuwe formaat nog wel erg beperkt zal zijn, is dat geen ernstig probleem.

The One krijgt de basisversie, Dolby Vision 2. De OLED 9-serie, OLED 8-serie en The Xtra krijgen Dolby Vision 2 Max. Opgelet, de OLED 7 valt buiten de boot vanwege zijn Novatek-chipset, die de vereiste functionaliteit mist.

Standaard Dolby Vision 2 introduceert de volgende features:

  • Precision Black: bewaart schaduwdetail op basis van metadata uit de grading studio van de contentmaker.
  • Een nieuwe Image Engine: deze optimaliseert de tonemapping voor meer impact.
  • Sport optimalisatie: past parameters zoals witpunt en motion compensation aan op basis van een content flag.
  • Intensity Control: biedt een globale aanpassing van de beeldintensiteit zonder van beeldmodus te hoeven wisselen.

Dolby Vision 2 Max voegt de meest significante vernieuwingen toe.

  • Authentic Motion: past bewegingsinterpolatie dynamisch toe op scèneniveau. Zo kan in snelle pans overmatige judder vermeden worden, terwijl in rustigere scenes de motion compensation minimaal blijft om soap opera-effect te vermijden.
  • Light Sense 2: combineert omgevingslichtmeting met masteringmetadata voor betere beeldaanpassing aan de kijkomgeving.
  • Pro Reference Mode tot slot vervangt Dolby Vision Dark en streeft naar een zo getrouw mogelijke weergave van de originele creatieve intentie.

Opmerkelijk is vooral dat Bidirectionele Tonemapping, aanvankelijk onderdeel van de specificaties, inmiddels uit Dolby Vision 2 is geschrapt. TP Vision wees dan ook graag op het feit dat de 10e generatie P5 AI processor (op de OLED 9 en 9 reeks en op de RGB MiniLED) niet enkel alle Dolby Vision 2 functies levert, maar die ook beschikbaar maakt voor alle types bronnen, én bovendien wel Bidirectionele Tonemapping aanbiedt.

In één van de presentatieslides viel de vermelding ‘AI Motion (pending)’ op, al werd die niet besproken tijdens de presentatie. Bij navraag bleek dit TP Visions eigen aanpak van scèneadaptieve bewegingsverwerking, vergelijkbaar met Authentic Motion, maar op basis van AI-analyse in plaats van metadata. Verdere details of een beschikbaarheidsdatum zijn nog niet bekendgemaakt maar de functie is voorbehouden aan de OLED+951 met de 10e generatie P5 AI Dual Engine.

Ambiscape: Ambilight breidt zich uit naar de hele kamer

Dankzij Ambiscape kan je via het Matter-protocol tot vier lampen aansluiten zonder extra bridge mits de lampen, zoals die van Nanoleaf, Matter ondersteunen. Lampen die een bridge gebruiken zoals de Philips Hue Bridge of de Ikea Dirigera kan je ook gebruiken, maar je kan slechts één bridge tegelijk aansturen.Elke lamp krijgt een ruimtelijke positie toegewezen uit tien mogelijke opties. Voor, achter, tweemaal voor-links, tweemaal voor-rechts, tweemaal achter-links en tweemaal achter-rechts.

Uiteraard kan je Ambiscape manueel van mode veranderen, maar het kan ook automatisch. Met AI detecteert het sport- en gamecontent en schakelt het naar de bijhorende modus. Bij content van Netflix, Prime Video, Disney+ of Apple TV kan het een entertainment signaalvlag herkennen en daarmee naar de entertainment modus schakelen.

Ambiscape is beschikbaar op alle 2026-modellen vanaf de 8000-serie, en op vier Titan OS-modellen uit 2025: OLED760, MLED950 (The Xtra), MLED910 en PUS9000 (The One). Google TV-modellen worden dus niet ondersteund.

Reacties (0)

