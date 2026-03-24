Philips TV 2026: Titan OS, Dolby Vision 2 en Ambiscape

Titan OS vervangt Google TV op premium modellen

De overstap naar Titan OS op de topmodellen is een ingrijpende keuze. In de huidige geopolitieke context lijkt de keuze voor een Europees smart tv-systeem misschien voor de hand liggend. Maar de kost (en opbrengsten), de beschikbare opties om het systeem aan te passen aan de wensen van de fabrikant, en hoeveel systeemmiddelen zoals geheugen en CPU het OS nodig heeft, spelen vrijwel zeker een belangrijkere rol.

Toch valt het niet te onderschatten wat de impact is. De OLED 8 en 9 series hadden met Google TV een enorm internationaal én lokaal app-aanbod, Google Cast en Apple Airplay ondersteuning, en uitgebreide aanbevelingen. De vraag is of Titan OS een vergelijkbare ervaring kan bieden. Wat het app-aanbod betreft zit Titan OS op de goede weg. Op Apple TV en Sky Showtime na, beiden nog steeds gepland, zijn alle belangrijke internationale diensten beschikbaar. Ook wat lokale diensten betreft is het aanbod al erg goed.

Wat je wel moet missen is een officiële Google Cast-implementatie. Apple AirPlay en HomeKit zijn wel beschikbaar, maar Android-gebruikers zijn aangewezen op een app van derden om content naar de tv te streamen. Uit ervaring weten we dat dat niet altijd werkt. Vermits Google TV, LG webOS en Samsung Tizen wel officiële Google Cast-ondersteuning bieden, is dat een merkbaar gemis voor Titan OS. Gamers moeten er dan weer rekening mee houden dat Xbox, GeForce Now of Steam Link afwezig zijn. Game streamingdiensten zoals Blacknut en Boosteroid zijn het alternatief. Ook DTS Play-Fi ondersteuning is geschrapt.

Het Home scherm kan je personaliseren door apps te verbergen, inclusief de bijbehorende aanbevelingsrijen. Algemene aanbevelingen blijven wel content uit alle apps tonen, daarvoor werkt Titan OS aan een optie om aanbevelingen van specifieke apps te verbergen. Via een samenwerking met TMDB zijn er aanbeveling zoals Top Films van het moment, of Top gratis Films. Ook nieuw is de sportpagina met een overzicht van live en aankomende evenementen, en rijen aanbevelingen onderverdeeld per sport en voorzien van labels als ‘live’, ‘binnenkort’ of ‘replay’. Uiteraard afhankelijk van het lokale sportaanbod (vaak is dat DAZN). Verder komen er functies als ‘Verder kijken’ en een watchlist voor zaken die je later wil bekijken. Naast de gratis FAST-kanalen, is er nu ook gratis content via Plex of Tubi. Op de planning staat ook een optionele registratie zodat je later verschillende profielen per gebruiker kunt hanteren.

Titan OS oogt verzorgd en reageert vlot, maar onze grootste zorg blijft de snelheid van implementatie. Veel van de beloofde functies staan immers al langer op de roadmap en zijn naar ons gevoel belangrijk als je het wil opnemen tegen de grote namen.