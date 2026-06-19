Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #25 – A Minecraft Movie, Sonic the Hedgehog en meer

19 juni 2026 2 Minuten 0 Reacties
spnsbob

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Videoland Netflix Disney Amazon Prime Video

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

Champagne (Prime Video)

Vaak gaan Nederlandse films over grappen maken of de liefde, maar Champagne is een drama met Leo Alkemade, Huub Stapel en Beppie Melissen. Het draait om de ongeneeslijk zieke Hans, die door zijn zoon wordt meegenomen naar de champagestreek. In de auto is het moeilijk praten, maar als het om eten gaat, dan hebben de twee het helemaal helder: dit zijn vader en zoon.

 

 

 

Sonic the Hedgehog 3 (Netflix)

Sonic the Hedgehog 3 is een animatiefilm met een van de bekendste gamepersonages in de hoofdrol. Sonic, Knuckles en Tails moeten in deze film strijden tegen een schurk die wel heel erg veel op Sonic zelf lijkt. Het is Shadow, maar wat is de rol van Dr Eggman hierin en hoe kunnen ze de planeet beschermen? Met Jim Carrey, Ben Schwartz en Keanu Reeves.

 

I Will Find You (Netflix)

Als een vader onschuldig levenslang in de gevangenis zit, dan ontdekt hij dat zijn zoon, wie hij vermoord zou hebben, mogelijk nog leeft. Hij gaat er alles aan doen om dat te bewijzen, maar daarvoor zal hij eerst uit de gevangenis moeten ontsnappen. Met Sam Worthington, Milo Ventimiglia en Britt Lower.

A Minecraft Movie (HBO Max)

Sonic krijgt als videogameverfilming concurrentie deze week, want A Minecraft Movie staat sinds deze week op HBO Max. De film draait om vier buitenbeentjes die in de wereld van Minecraft terechtkomen en samen moeten zien te overleven, terwijl de slechteriken lucht krijgen van hun aanwezigheid. Jack Black en Jason Momoa dragen de film, die vol fanservice zit.

The SpongeBob Movie (SkyShowtime)

SpongeBob en zijn vrienden gaan weg uit Bikinibroek: achter de Vliegende Hollander aan. Het is een mysterieuze spookpiraat die SpongeBob achterna gaat. In een zeevaardersavontuur gaat hij naar de dieptes van de oceaan, waar nog nooit een spons was. 

 

 

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