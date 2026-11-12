Terwijl je alvast de zomervakantie van volgend jaar plant, leggen we je ook uit hoe een powerstation een nuttige extra kan zijn voor je camper of mobilhome. In dit nummer ontdek je ook een primeurtest van de nieuwe Cove-speakers, waarmee JBL nu eindelijk de strijd aangaat met Sonos. Als dat maar goed komt…

Op beeldvlak staan deze keer niet de absolute topmodellen in de kijker, maar juist twee bereikbare televisies die heel wat bieden. Waar de TCL 65C7L opteert voor een traditionele vorm, is de Hisense 55S7S dan weer een kunstige interpretatie van de tv. Maar leveren ze ook de gewenste beeldkwaliteit?

Surroundliefhebbers worden in FWD118 zeker niet vergeten. Met de review van de Marantz Cinema 50 S2 bekijken we een van de veelzijdigste receivers van het moment, terwijl de WiiM Bar een flinke uitdager is in het soundbarsegment. Zoals je van het merk mag verwachten, is de prijs scherp en is er veel functionaliteit, maar hoe zit het met de prestaties?

Iedereen wil een thuisbatterij, zo lijkt het wel. Met de SolarFlow 4000 Mix AC+ bekijkt onze smarthome- en energie-expert Martijn een accu met unieke eigenschappen. Tot 4 kW aan bidirectionele stroomlevering/-afname, een capaciteit van 8 kWh én uit te breiden tot 50 kWh? Dit is niet je doorsnee thuisbatterij.

Het is soms moeilijk kiezen welke hifi-apparatuur we moeten testen. Er wordt de laatste tijd immers heel wat interessants gelanceerd. Voor dit nummer selecteerden we onder meer de Dual CS 718Q-platenspeler, een semiautomatische direct-drive draaitafel die het legendarische merk weer in het hogere segment laat meespelen. Liever een ander fysiek medium? Daarvoor hebben we een fraaie review van de NAD C 589 voor je.

Ook getest: de fraaie Titania MK2, een geïntegreerde buizenversterker van Fezz Audio die én een EISA Award won én buizenversterking in een heel modern jasje steekt. Ook de Astra van Devialet pakt het anders aan – zo kennen we de Fransen wel – weliswaar in het luxesegment. De Pro-Ject Wireless Box E is dan weer een budgetoplossing die je voor een zacht prijsje laat genieten van tv-geluid en streaming van WiiM, én die zelfs een phono-ingang bezit.

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