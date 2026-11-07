Goed, beter, best: welke Philips Ambilight TV past bij jouw gaming-ervaring? (ADV)

Beter: Philips OLED811 Ambilight TV

Gekroond tot EISA Best Buy OLED, en dat merk je. De OLED811 koppelt de perfecte zwartwaarden en het hoge contrast van OLED aan 4K VRR tot 165 Hz en een inputlag van slechts 8 milliseconden. AMD FreeSync Premium en NVIDIA G-SYNC Compatible houden het beeld vrij van tearing, ook als je framerate schommelt.

Het ingebouwde geluidssysteem van 70 watt met Dolby Atmos en DTS:X zorgt ervoor dat je niet meteen een soundbar hoeft te kopen om het verschil te horen.

Waarom kiezen?

OLED met perfect zwart en hoog contrast

4K VRR tot 165 Hz

8 ms inputlag en vier keer HDMI 2.1

Dolby Atmos, DTS:X en Game Bar 2.0

De OLED811-serie is dit najaar extra voordelig bij Coolblue.