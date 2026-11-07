Goed, beter, best: welke Philips Ambilight TV past bij jouw gaming-ervaring? (ADV)

Blijft de vraag welk model bij jou past. De line-up van 2026 loopt van 4K QLED tot premium OLED+ met geluid van Bowers & Wilkins. Hieronder drie niveaus: goed, beter en best.
Black Friday is het moment waarop die nieuwe gaming-tv ineens binnen bereik komt. Philips maakt de keuze dit najaar extra aantrekkelijk: bij aankoop van een deelnemende Ambilight TV krijg je een Assassin's Creed-game naar keuze erbij cadeau, voor PlayStation, Xbox of pc. Die actie loopt tot en met 31 januari 2027 en komt bovenop de scherpe prijzen van dit moment.
Goed: Philips The One 4K QLED Ambilight TV (PQS9001)
Veel gamingmogelijkheden voor een aantrekkelijke prijs. The One combineert kleurrijk 4K QLED-beeld met VRR tot 144 Hz en 240 Hz DLG. Via vier HDMI 2.1-aansluitingen en ALLM speel je vloeiend en met lage inputlag, terwijl Ambilight en AmbiScape de beleving compleet maken.
Waarom kiezen?
- 4K QLED met rijke kleuren
- VRR tot 144 Hz en 240 Hz DLG
- Vier keer HDMI 2.1 met ALLM
- Ambilight en AmbiScape
De Philips The One is bij Coolblue verkrijgbaar in 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch, en als 100 inch: de grootste Ambilight TV ter wereld.
Beter: Philips OLED811 Ambilight TV
Gekroond tot EISA Best Buy OLED, en dat merk je. De OLED811 koppelt de perfecte zwartwaarden en het hoge contrast van OLED aan 4K VRR tot 165 Hz en een inputlag van slechts 8 milliseconden. AMD FreeSync Premium en NVIDIA G-SYNC Compatible houden het beeld vrij van tearing, ook als je framerate schommelt.
Het ingebouwde geluidssysteem van 70 watt met Dolby Atmos en DTS:X zorgt ervoor dat je niet meteen een soundbar hoeft te kopen om het verschil te horen.
Waarom kiezen?
- OLED met perfect zwart en hoog contrast
- 4K VRR tot 165 Hz
- 8 ms inputlag en vier keer HDMI 2.1
- Dolby Atmos, DTS:X en Game Bar 2.0
De OLED811-serie is dit najaar extra voordelig bij Coolblue.
Best: Philips OLED+951 en OLED+911
Wil je echt uitpakken, dan kom je uit bij de top van de Ambilight-line-up. De OLED+951 en OLED+911 combineren de beste OLED-beeldkwaliteit van Philips met geavanceerde gamingfuncties en een geïntegreerd geluidssysteem van Bowers & Wilkins. Samen met Ambilight levert dat een audiovisuele game-ervaring op die weinig kan evenaren.
Bekijk de volledige OLED- en OLED+-reeks met alle gamingspecificaties.
Waarom Philips voor gaming? De extra dimensie van licht
Het onderscheidende element van deze televisies is de halo van licht. Ambilight projecteert met leds aan de achterkant de kleuren en bewegingen van het beeld op de muur. Je scherm lijkt daardoor groter en de spelwereld wordt letterlijk doorgetrokken naar je kamer.
Met AmbiScape gaat Philips nog een stap verder. Je koppelt tot vier slimme lampen aan de televisie, zodat de verlichting in de hele kamer meebeweegt met wat er op het scherm gebeurt. Je hoeft daarvoor niet bij één merk lampen te blijven: verschillende merken kunnen gecombineerd worden.
Bij een game als Assassin’s Creed betekent dat nogal wat. De sfeer van een historische stad, een donkere kelder of een spectaculair gevecht blijft niet beperkt tot het scherm, maar verandert de ruimte om je heen mee. Bekijk alle Ambilight TV’s met AmbiScape bij Coolblue.
Meer controle met Game Bar 2.0
Wie zelf aan de knoppen wil zitten, heeft aan Game Bar 2.0 een overzichtelijke schil waarin je gaminginstellingen snel aanpast. Technische gegevens bekijken, beeldinstellingen bijstellen, gamingfuncties activeren en je voorkeuren opslaan: het kan allemaal zonder diep in een menu te duiken.
Je maakt tot tien profielen aan, zodat je per game andere instellingen klaar hebt staan. Afhankelijk van het model komen daar automatische gamedetectie en ondersteuning voor verschillende HDR-gamingformaten bij.
Over de Assassin's Creed-actie
Bij aankoop van een deelnemende Philips Ambilight TV uit de 2026-serie kies je één game uit:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Assassin’s Creed Mirage
- Assassin’s Creed Shadows
De actie geldt voor geselecteerde modellen van The One 4K QLED Ambilight TV en voor deelnemende OLED- en OLED+-modellen uit de 2026-serie, vanaf de PQS9001-serie en hoger. De promotie loopt tot en met 31 januari 2027.
Of je nu voor goed, beter of best gaat: met een Philips Ambilight TV beleef je gaming op het meest meeslepende niveau. En met een Assassin’s Creed-game cadeau erbij wordt die keuze een stuk makkelijker. Alle voorwaarden en deelnemende modellen vind je op de actiepagina van Philips. Bekijk ook de video over Philips Ambilight TV en Assassin’s Creed.
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