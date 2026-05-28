Met de Reference series creëerde Canton in 2023 een meesterwerk dat aan de hoogste technologische en muzikale normen voldoet. In 2025 werden daar de Canton Reference Alpha 1 en 2 aan toegevoegd die de lat nog een stuk hoger leggen. Vandaag testen we voor u de Reference Alpha 2, een overweldigende high-end speaker met de focus op precisie en verfijning.
De Duitse luidsprekerfabrikant Canton uit Weilrod is het geesteskind van vier audiofielen die in 1972 besloten om de handen in elkaar te slaan. De heren combineerden innovatieve technieken met een bijzondere hoogstaande bouwkwaliteit. Canton groeide uit tot de grootste luidsprekerfabrikant van Duitsland met een uitgebreid gamma dat zowel instapmodellen als high-end speakers behelst. Daarin is de Reference Series het vlaggenschip. Canton is nog altijd een familiebedrijf. De families Seitz en Kraus hebben er echter nog lang niet genoeg van. Integendeel, met de Reference Alpha 1 en 2 maakt Canton een heus statement waarmee het aantoont waartoe het in staat is als het op vakmanschap en hoogtechnologische ontwikkelingen aan komt.
Primeur
De Canton Reference Alpha 2 is iets kleiner en lichter dan de Alpha 1. Niettemin legt de speaker maar liefst 91 kg per stuk in de schaal. Begrijpelijk dat Rogier Hoogland van Mika Distribution ons uitnodigde om de Alpha 2 te komen beluisteren bij A Tube High Fidelity aan de Televisieweg 60 in Almere in plaats van ze bij ons af te afleveren. Bij A Tube High Fidelity staan ze perfect opgesteld en kunnen ze in de beste omstandigheden beluisterd worden. Wat trouwens een absolute primeur is voor A Tube High Fidelity. Nergens anders in de Benelux kun je de Canton Reference Alpha 2 speakers beluisteren.
A Tube Fidelity
We worden warm ontvangen door Stanly Suijk die ons met veel enthousiasme rondleidt langs meerdere luisterruimtes met een fraai assortiment aan topmerken waaronder Cayin, McIntosh, Sonus faber, Grimm Audio en Klipsch. Daarnaast is er ook een aparte ruimte voor lp’s en cd’s. Stanly Suijk en zijn vader Frank koesteren al jaren een voorliefde voor buizenversterkers. A Tube High Fidelity ligt niet in het stadscentrum maar in de industriezone van Almere. Een bewuste keuze volgens Stanly. “Hier hebben we een mooi en ruim pand met voldoende parking, buiten de drukte en de beperkingen van de stad. Onze klanten weten ons hier best te vinden”, lacht hij.
Natuurlijk en verfijnd
De Canton Reference Alpha 2 is een passief high-end vloerstaand luidsprekersysteem met een geavanceerd basreflexsysteem met downfire-straling. Dat betekent dat de woofer naar de vloer gericht is om een specifieke verspreiding van de lage tonen te bekomen. De speaker is uitgerust met in totaal 6 drivers. Een 25 mm Diamond Ceramic Carbon dome tweeter met diamantcoating (DCC), een 174 mm grote midrange driver met eveneens een DCC-coating. Die diamantcoating zorgt voor een uiterst lichte maar bijzonder stijve conus waardoor de allerfijnste nuances kristalhelder weergegeven worden. Hieraan ontleent de Alpha 2 zijn natuurlijk en verfijnd geluid. Daarnaast beschikt de Reference Alpha 2 over 4 woofers van 192 mm met Black Ceramic Tungsten technologie (CBT). Een technologie die de moleculaire structuur van een aluminium conus omzet in een keramische structuur die verfijnd wordt met wolfraam. Wat resulteert in een extreem stijf membraan dat niet vervormt bij hoge belastingen en een hoge interne demping. Dat verklaart de extreme nauwkeurigheid en de snelle respons van de Reference Alpha 2.
Gesofisticeerde behuizing
De elegante en mooie behuizing van de Canton Reference Alpha 2 is een indrukwekkende verschijning. Met zijn 41 x 142 x 66 cm en 91 kg is het een speaker die je niet zo maar even verzet. De behuizing is ronduit complex ontworpen. De boven- en onderkant en de zijpanelen vertonen zoveel welvingen en rondingen dat er geen parallelle vlakken te bespeuren vallen. De zijwanden bestaan uit meervoudig gelamineerd hout en omhullen de speaker als een soort jasje. Kenmerken die niet alleen bedacht zijn omwille van esthetische redenen maar vooral om een extreme stijfheid en zo weinig mogelijk interne resonanties te bekomen. De binnenkant van de behuizing is optimaal verstevigd met strategisch geplaatste schotten die de stabiliteit ten goede komen.
Made in Germany
De behuizing van de Alpha 2 wordt in eigen huis vervaardigd met gesofisticeerde CNC-technieken en daarna met de hand gepolijst. Leuk detail, de drivers zijn verzonken gemonteerd met speciale frontringen om geluidsverstrooiing aan de randen tegen te gaan. De interne bekabeling is van In-Akustik, de speaker terminals zijn van WBT. We geven nog graag mee dat de speaker verkrijgbaar is in exclusieve afwerkingen zoals Midnight Blue, Warm Grey.
Alpha Bass Guide
De Alpha Bass Guide, het geavanceerde basreflexsysteem van de Alpha 2 zorgt er voor dat de lage frequenties zowel via de voor- als de achterzijde van de behuizing gelijktijdig verspreid worden. Dat maakt de plaatsing van de speaker in de luisterkamer een stuk gemakkelijker, al hebben ze toch flink wat lucht om zich heen nodig.
Room Compensation
Op de achterkant van de behuizing bevinden zich een reeks draaiknoppen om het niveau van de middentonen en hoge tonen in stappen van 1,5 dB aan te passen. Hiermee kan de speaker inspelen op mogelijke akoestische imperfecties van de luisterruimte zodat hij in alle omstandigheden optimaal kan presteren. Een gegeven waarop Stanly graag inspeelt. “Onze luisterruimtes zijn niet akoestisch geoptimaliseerd”, zegt hij. “Dat doen we bewust om te voorkomen dat het bij klanten thuis anders zou klinken. De meeste woonkamers waar onze speakers terecht komen zijn ook niet akoestisch geoptimaliseerd”.
De luisterruimte
De luisterruimte bij A Tube High Fidelity is dan wel niet akoestisch geoptimaliseerd, er is toch veel aandacht aan besteed. De Canton speakers werden heel nauwkeurig gepositioneerd. Wij nemen plaats op een comfortabele zitbank, precies in de sweetspot. Voor onze voeten ligt een hoogpolig tapijt. Het luisteren kan beginnen.
De set
De set is zorgvuldig samengesteld met kennis van zaken. Een McIntosh C22 MKV preamp met twee McIntosh MC451 dual mono power amps sturen de Canton Reference Alpha 2 speakers aan. De muziek komt van een Grimm Audio MU2 netwerkspeler met ingebouwde DAC. De power conditioning is in handen van de Niagara 5000 van AudioQuest. Ook de bekabeling is van AudioQuest, met name de AudioQuest Brave Heart, de AudioQuest Blizzard, de AudioQuest Black Beauty en de AudioQuest Pegasus. Een uitgelezen gezelschap waarin de Canton speakers zich in hun nopjes voelen.
Little fugue in G minor
De playlist die Stanly ons voorschotelt, is eveneens zorgvuldig samengesteld. We luisteren niet alleen naar puur audiofiele opnames maar naar muziek waarvan we ook thuis genieten. Het is duidelijk dat hier niets aan het toeval overgelaten is.
We starten met Little fugue in G minor van het Jacques Loussier Trio dat muziek van Bach speelt, overgoten met een saus van jazz en improvisatie. De piano, bas en drums krijgen van de Cantons een ruim podium waarbij de posities van de instrumenten nauwgezet weergegeven wordt.
Letter
Letter van Yosi Horikawa is niet zo maar een stukje muziek. Het nummer is een verzameling van geluiden. Van ritselend papier, papier dat door de lucht vliegt en scheurt. Tikjes en klikjes die als een soort percussie werken en heel wat omgevingsgeluiden. De Cantons weten er best raad mee en verwerken alle ruimtelijke effecten en echo’s die van links naar rechts en van voor naar achter door het klankbeeld vliegen zonder verpinken. Met een uitzonderlijke detaillering en oog voor de kleinste nuances.
Afro House
Om aan te tonen dat het ook snoeihard kan als het moet, laat Stanly The Runner van Yubik op ons los. Elektronische muziek met loeizware beats waarbij je vreest dat de drivers je om de oren zullen vliegen. Geen probleem voor de Cantons die bewijzen dat ze van alle muziekmarkten thuis zijn. Zelfs in deze omstandigheden behouden ze nog altijd flink wat reserve. De snoeiharde bassen vertonen niet het minste spoor van booming of rommeligheid. De autoriteit van de Cantons is indrukwekkend, de controle nog meer.
At request
Natuurlijk mag ook Pink Floyd niet ontbreken. High Hopes is niet hun meest bekende nummer. Het draait niettemin al decennia mee, maar met deze set heeft het nummer nog niets van zijn frisheid verloren. All your love turned to passion van Sara K. is een fijne compositie waarbij het gitaarwerk van Sara en haar kenmerkende stem vlotjes uit de Cantons rollen. Verder laten we Taylor Swift en Hooverphonic live in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de revue passeren. Op verzoek luisteren we nog naar Release the pressure van Leftfield. We sluiten af met Too much rope van Roger Waters en You and your friend van Dire Straits. Vooral dat laatste nummer is veelzeggend. We moeten toegeven dat we op korte tijd dikke vriendjes geworden zijn met de Canton Reference Alpha 2 speakers.
Emoties losmaken
De Cantons hebben onze volle aandacht opgeëist. Er valt zoveel te ontdekken, maar het blijft altijd bijzonder uitnodigend en relaxed. “Wij houden zelf niet zo van een extreem analytisch geluid”, geeft Stanly mee. “Dan ga je wel luisteren, maar niet meer naar de muziek. Na een dag werken wil je lekker gezellig ontspannen en naar muziek luisteren. Wij houden van speakers die wel alles laten horen maar die vooral emoties in je losmaken”. En dat is precies wat de Cantons doen.
Tot slot
Canton speakers worden vaak geprezen omwille van hun heldere en gedetailleerde weergave met strakke en gecontroleerde bassen. Een geluid dat nooit verveelt. Daar is de Reference Alpha 2 speaker het sprekende bewijs van. De ingenieurs van Canton hebben zich volledig mogen laten gaan en het resultaat is er naar. Met zijn fraaie, maar beslist ook functionele rondingen is de Reference Alpha 2 niet alleen een lust voor het oor, maar zeker ook voor het oog. Deze Canton is het predicaat high-end dubbel en dik waard. Toegegeven, er hangt een behoorlijk prijskaartje van 40.000 euro aan het paar, dus de verwachtingen waren hoog. Niettemin heeft de Canton Reference Alpha ze volledig waargemaakt.
Edouard Hendrix
Prijs
Canton Reference Alpha 2 € 40.000,-
Canton, www.canton.nl
Reacties (0)