Nieuws Mobile Smartphones

OPPO introduceert Reno16-serie met innovatief 3D Pop Planet-ontwerp en AI-gedreven beeldbewerking

25 juni 2026 2 Minuten 0 Reacties
oppo_header

Telefoons met een opvallend 3D-design, geavanceerde AI-fotografie en krachtige prestaties voor creatieve smartphonegebruikers.

Oppo Reno16 Reno16 F Reno16 Pro

OPPO heeft de nieuwe Reno16-serie aangekondigd, bestaande uit de Reno16 Pro, Reno16 en Reno16 F. De smartphones combineren een opvallend nieuw 3D Pop Planet-ontwerp met uitgebreide AI-functies voor fotografie, videografie en dagelijkse productiviteit. Met creatieve tools zoals Pop Cam, AI Remix Collage en AI Mind Space richt OPPO zich nadrukkelijk op gebruikers die eenvoudig en intuïtief content willen creëren en beheren. Het ontwerp van de Reno16-serie valt op door de nieuwe HoloVerse 3D-technologie in de Pop White-uitvoering, die een dynamisch visueel effect creëert dat verandert met licht en beweging. Daarnaast beschikken alle modellen over een naadloos geïntegreerd camera-eiland en een hoogwaardige afwerking. De serie biedt geavanceerde cameramogelijkheden voor zowel fotografie als video, waaronder een 50 MP ultragroothoek-selfiecamera en een veelzijdig drievoudig camerasysteem aan de achterzijde. De Reno16 Pro onderscheidt zich bovendien met een 200 MP Ultra Clear-hoofdcamera. Naast de smartphones introduceert OPPO ook de OPPO Bubble, een magnetisch accessoire met AMOLED-scherm dat fungeert als live monitor voor de achtercamera en als afstandsbediening voor fotografie op afstand.

Belangrijkste specificaties en kenmerken

  • Nieuw 3D Pop Planet-ontwerp met HoloVerse 3D-technologie.
  • 50 MP ultragroothoek-selfiecamera met 100° beeldhoek.
  • Drievoudig camerasysteem met hoofdcamera, telelens en ultragroothoekcamera.
  • Reno16 Pro uitgerust met een 200 MP Ultra Clear-hoofdcamera.
  • Pop Cam met vintage foto-effecten.
  • AI Remix Collage en Popout Collage 2.0 voor creatieve beeldbewerking.
  • 4K Auto Straighten Video en Dual View Video 2.0.
  • AI Snap Key, AI Mind Space, AI Bill Manager en AI Mind Pilot.
  • AI Menu Translation voor visuele vertaling van buitenlandse menu’s.
  • Batterijcapaciteit vanaf 6.000 mAh, tot 6.500 mAh op de Reno16 F.
  • 80W SUPERVOOC-snelladen (Reno16 Pro en Reno16) / 45W SUPERVOOC-snelladen (Reno16 F).
  • MediaTek Dimensity 8550 Super Platform (Reno16 Pro).
  • Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform (Reno16).
  • AI LinkBoost 4.0 voor verbeterde connectiviteit.
  • IP68-, IP69- en IP69K-certificering voor water- en stofbestendigheid.
  • Ondersteuning voor bediening met natte handen en handschoenen.
  • OPPO Bubble-accessoire met AMOLED-scherm en draadloze camerabediening.

Prijzen en beschikbaarheid voor Nederland worden op een later moment bekendgemaakt.

Reacties (0)

Lees meer

Sonos Amp Multi Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 28 januari 2026

Sonos kondigt Amp Multi aan voor uitgebreide multiroom-installaties

28 januari 2026
Samsung-QE65S99H-lifestyle Beeld
Reviews Beeld Oled tv's 12 juni 2026

Review: Samsung QE65S99H (S99-serie) oled tv

12 juni 2026
eufy hydrojet Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 06 mei 2026

Stofzuigen, dweilen en een fris huis: de nieuwe HydroJet S2 van eufy

06 mei 2026
blackview
ADV
Gesponsord Beeld Projectors 03 mei 2026

Blackview onthult officieel zijn eerste AI-vlaggenschipprojector: PV1000 Max (ADV)

03 mei 2026
xiaomi_header Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 02 maart 2026

Xiaomi onthult Xiaomi 17 Series

02 maart 2026
Jaarboek 2025 1 Beeld
FWD Beeld 03 december 2025

Met korting in de voorverkoop: Het Grote FWD Jaarboek 2026

03 december 2025
infrarood_1 Create
Digital Movie Tips en advies Create 11 maart 2026

Feeërieke tinten en valse kleuren – De wondere wereld van infraroodopnamen

11 maart 2026
eufyCam C35 Smarthome
Reviews Smarthome Veiligheid en beveiliging 18 januari 2026

Review: eufyCam C35 met HomeBase Mini

18 januari 2026