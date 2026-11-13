Philips Ambilight TV past game-instellingen voortaan automatisch aan per titel

Philips Ambilight TV introduceert een nieuwe functie waarmee televisies automatisch de persoonlijke instellingen van afzonderlijke games onthouden. Dankzij Automatic Game Detection worden beeld, geluid, Game Bar en Ambilight automatisch aangepast zodra een speler terugkeert naar een eerder gespeelde game. De functie is beschikbaar op verschillende modellen uit de Philips Ambilight TV-line-up van 2026, waaronder de OLED 8- en 9-series en de MLED981 RGB Mini LED. Wanneer de televisie voor het eerst een ondersteunde game herkent op een aangesloten pc, PlayStation, Xbox of Nintendo-console, wordt automatisch een afzonderlijk profiel aangemaakt. Aanpassingen die de gebruiker via de Game Bar doet, worden daarin opgeslagen. Een handmatige configuratie is dus niet nodig.

De profielen kunnen instellingen op vier gebieden onthouden:

Beeld: helderheid, kleur, contrast, scherpte, HDR en Game Smoothing.

helderheid, kleur, contrast, scherpte, HDR en Game Smoothing. Geluid: lage en hoge tonen en andere audio-instellingen.

lage en hoge tonen en andere audio-instellingen. Gaming: onder meer Colour Filter, Shadow Enhancer en Crosshair.

onder meer Colour Filter, Shadow Enhancer en Crosshair. Ambilight: stijl, verzadiging en dynamiek.

De speler behoudt daarbij zelf de controle. De televisie kiest niet automatisch de volgens hem beste instellingen, maar herstelt de persoonlijke voorkeuren per game. De nieuwe functie maakt deel uit van de samenwerking tussen Philips Ambilight TV en de gamefranchise Assassin’s Creed. Ondersteunde titels zijn onder meer Assassin’s Creed Valhalla en Assassin’s Creed Black Flag Resynced.Bezoekers van Heroes Dutch Comic Con in Utrecht kunnen de technologie op 21 en 22 november zelf uitproberen in de Philips Ambilight TV Adventure Area in hal 12. Daarnaast presenteert Philips er een 100 inch-versie van The One 4K QLED Ambilight TV. Dit model is tijdens de Black Friday-periode tijdelijk verkrijgbaar bij verschillende retailers voor 1.999 euro. Wie tot en met 31 januari 2027 een deelnemende Philips Ambilight TV uit de 2026-line-up koopt en registreert, ontvangt bovendien een Assassin’s Creed-game cadeau ter waarde van maximaal 79 euro.