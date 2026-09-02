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AmbiScape nu op de hele Philips-line-up, Thread pas in 2027

02 september 2026 2 Minuten 0 Reacties
Ambiscape

Philips maakt van Ambilight een woonkamerbrede functie. AmbiScape, waarmee de tv de kleuren van het scherm doorgeeft aan slimme lampen elders in de kamer, is bij de 2026-modellen geen proef meer maar standaard. De techniek eronder is voorlopig nog wel de simpelste variant.

IFA 2026 AmbiScape Ambilight IFA Philips

AmbiScape koppelt maximaal vier slimme lampen aan de tv en laat die meekleuren met het beeld. Per lamp kies je of hij meeloopt met de video- of muziekmodus van Ambilight, of gewoon een vaste kleur aanhoudt. In de app geef je elke lamp een plek in de kamer, zodat de tv weet waar het licht vandaan moet komen. Philips spreekt van lage latency; hoe strak dat in de praktijk loopt, moet een test uitwijzen.

De koppeling verloopt via Matter over wifi. Ondersteund worden op dit moment slimme E27-lampen, en je mag merken door elkaar gebruiken — dat is het belangrijkste verschil met het gesloten Hue-alternatief van vroeger.

Installatie is het echte nieuws

AmbiScape verscheen eind 2025 als beperkte test op een handvol modellen, en vroeg toen om handmatig gepriegel in het tv-menu. De 2026-versie loopt via de Philips Smart TV-app, die je stap voor stap door het koppelen leidt. Daarna schakel je de functie in via het snelmenu of de Ambilight-instellingen. Dat klinkt als een detail, maar het is precies het verschil tussen een functie die alleen liefhebbers aanzetten en een functie die iedereen gebruikt.

Over de reikwijdte is het persbericht niet consequent: op de ene plek staat dat AmbiScape beschikbaar is vanaf de 8000-serie, elders dat het loopt vanaf de 32-inch 6901 tot en met de OLED+-modellen. Wij gaan uit van het laatste en vragen het na.

Matter over Thread volgt in 2027

De volgende stap is ondersteuning voor en certificering van Matter over Thread, gepland voor de eerste helft van 2027. Thread is een mesh-netwerk: apparaten geven signalen aan elkaar door, waardoor het bereik in huis groter wordt en het geheel blijft werken als één schakel wegvalt. Het verbruikt bovendien weinig energie en is niet afhankelijk van je wifi.

Praktischer voordeel: het aanbod aan compatibele lampen wordt fors breder. TP Vision onderzoekt daarnaast of het maximum van vier lampen omhoog kan.

Twee kanttekeningen. Thread komt eerst op de 2027-modellen en pas daarna naar 2026-toestellen — en dan alleen naar “compatibele” modellen, wat ruimte laat. Wie nu een 2026-tv koopt, koopt dus de wifi-versie, met de belofte van een update erbij.

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