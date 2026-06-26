Streamingtips #26 – House of the Dragon, Avatar: Fire & Ash en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The Sheep Detectives (Prime Video)
Deze mysterycomedy is hilarisch, omdat schapen in deze film hun herder gespeeld door Hugh Jackman moeten zien te vinden. De schapen moeten er zelfs detectives voor worden en proberen de mensen hier en daar wat duidelijk te maken, al weten wij mensen nu eenmaal niet dat schapen ons eigenlijk feilloos kunnen verstaan en begrijpen.
Avatar: Fire and Ash (Disney+)
De derde Avatar-film is niet het sterkst als het om het verhaal gaat, maar tegelijkertijd biedt het wel een interessante verandering in de wereld van Pandora als het gaat om goed versus kwaad. Maar eerlijk is eerlijk: Avatar kijken we toch vooral voor het visuele spektakel en daar heeft regisseur James Cameron goed in voorzien in Fire and Ash.
The Bear (Disney+)
Het hectische keukenleven in The Bear komt met dit vijfde seizoen aan zijn einde, maar dat is een goed moment. Er wordt zo enorm hard van deze serie gehouden, dat het alleen maar met een grote knal kan eindigen. Hoe gaat Carmy het allemaal doen? Met heerlijk veel ruzie, wrijving, ergernissen, maar ook veel liefde. Deze serie biedt geweldige rollen van Jeremy Allen White, Ayo Edebiri en Ebon Moss-Bachrach.
Saltburn (Prime Video en Videoland)
Deze veelbesproken, controversiële film draait om een student aan de universiteit van Oxford die terechtkomt in een wereld die hij niet kent. Een wereld van een aristocratische, charmante klasgenoot die hem een zomer lang compleet inpalmt met alles wat zijn familie te bieden heeft. Met Barry Keoghan, Jacob Elordi en Rosamund Pike.
House of the Dragon (HBO Max)
De prequelserie van Game of Thrones gaat zijn derde seizoen in en daarin is het vooral een kwestie van strijd. Draken, ruzie om de macht en alle intriges en spanningen tussen de verschillende personages maken dit een explosief seizoen van de serie, die zeer wordt bejubeld door onder andere rollen van Matt Smith, Emma D’Arcy en Olivia Cooke.
The Agency (SkyShowtime)
The Bureau in een andere vorm: The Agency draait om een undercover-CIA-agent die zijn geheime identiteit op moet geven en teruggaat naar London Station. Een spannende situatie, want dat hij is totaal niet gewend. Deze populaire serie bevat onder andere Michael Fassbender, Jeffrey Wright en Katherine Waterston.
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