Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #26 – House of the Dragon, Avatar: Fire & Ash en meer

26 juni 2026 2 Minuten 0 Reacties
Avatar Fire and Ash

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Disney Netflix Videoland Amazon Prime Video

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Sheep Detectives (Prime Video)

Deze mysterycomedy is hilarisch, omdat schapen in deze film hun herder gespeeld door Hugh Jackman moeten zien te vinden. De schapen moeten er zelfs detectives voor worden en proberen de mensen hier en daar wat duidelijk te maken, al weten wij mensen nu eenmaal niet dat schapen ons eigenlijk feilloos kunnen verstaan en begrijpen. 

Avatar: Fire and Ash (Disney+)

De derde Avatar-film is niet het sterkst als het om het verhaal gaat, maar tegelijkertijd biedt het wel een interessante verandering in de wereld van Pandora als het gaat om goed versus kwaad. Maar eerlijk is eerlijk: Avatar kijken we toch vooral voor het visuele spektakel en daar heeft regisseur James Cameron goed in voorzien in Fire and Ash. 

The Bear (Disney+)

Het hectische keukenleven in The Bear komt met dit vijfde seizoen aan zijn einde, maar dat is een goed moment. Er wordt zo enorm hard van deze serie gehouden, dat het alleen maar met een grote knal kan eindigen. Hoe gaat Carmy het allemaal doen? Met heerlijk veel ruzie, wrijving, ergernissen, maar ook veel liefde. Deze serie biedt geweldige rollen van Jeremy Allen White, Ayo Edebiri en Ebon Moss-Bachrach.

Saltburn (Prime Video en Videoland)

Deze veelbesproken, controversiële film draait om een student aan de universiteit van Oxford die terechtkomt in een wereld die hij niet kent. Een wereld van een aristocratische, charmante klasgenoot die hem een zomer lang compleet inpalmt met alles wat zijn familie te bieden heeft. Met Barry Keoghan, Jacob Elordi en Rosamund Pike.

House of the Dragon (HBO Max)

De prequelserie van Game of Thrones gaat zijn derde seizoen in en daarin is het vooral een kwestie van strijd. Draken, ruzie om de macht en alle intriges en spanningen tussen de verschillende personages maken dit een explosief seizoen van de serie, die zeer wordt bejubeld door onder andere rollen van Matt Smith, Emma D’Arcy en Olivia Cooke.

The Agency (SkyShowtime)

The Bureau in een andere vorm: The Agency draait om een undercover-CIA-agent die zijn geheime identiteit op moet geven en teruggaat naar London Station. Een spannende situatie, want dat hij is totaal niet gewend. Deze populaire serie bevat onder andere Michael Fassbender, Jeffrey Wright en Katherine Waterston.

Reacties (0)

Lees meer

Radiant Clarity 66 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 21 maart 2026

Radiant Acoustics lanceert eerste vloerstaander

21 maart 2026
2400AC+house-garage1920 scene Smarthome
Gesponsord Smarthome 01 mei 2026

Zendure – Partner van FWD

01 mei 2026
Beans View D210 Smarthome
Tips en advies Smarthome Veiligheid en beveiliging 25 december 2025

De beste slimme camera’s voor binnen van dit moment – 2025/2026

25 december 2025
Smartphone Mobile
Achtergrond Mobile 27 december 2025

Trends en verwachtingen op het gebied van smartphones in 2026

27 december 2025
Zendure 5
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 15 juni 2026

Zendure Prime Day 2026: Slimme Energieopslag Tegen Ongekend Lage Prijzen (ADV)

15 juni 2026
Denon Home 200 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 05 april 2026

Review: Denon Home 200 – Draadloze speaker met een heel eigen insteek

05 april 2026
Fairbuds XL 2025 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 09 december 2025

Fairphone komt met de 2025 variant van de Fairbuds XL

09 december 2025
Interv_Ton Koopman_3 Audio
Interview Music Emotion Audio 07 april 2026

Interview: deel 21 – Ton Koopman – “Bach tot het tegendeel is bewezen”

07 april 2026