Superzooms zijn gewild bij fullframe syteemcamera’s voor spotting, natuur, actie & sport en landschappen. Na een 100-400mm pakken dergelijke objectieven vaak fors en zwaar uit. In geval van de Lumix S 100-500 F5-F7.1 PIS valt dat echter best mee. Niet echt compact doch wel met de afmetingen en gewicht om eens lekker mee te nemen. Dit objectief munt voor zijn prijsklasse bovendien uit in beeldkwaliteit en OIS.
Een 100-500mm zoomobjectief ontbrak nog in het L-mount-repertoire van Panasonic Lumix. Dit objectief mikt voornamelijk op de natuur-, sport & actie-, spotters en landschapsfotografen doch is tevens geschikt voor extreme close-ups. Het construeren van een 100-500mm zoomobjectief stelt de ontwerpers voor een aantal problemen: Het objectief pakt meestal behoorlijk groot en zwaar uit. Zeker als de gebruiker een behoorlijke lichtsterkte ambieert. Houdt een dergelijk lang brandpunt van 500 mm dan maar eens stil. Het uit de hand zonder storende bewegingsonscherpte schieten is zonder statief en hoge sluitersnelheden lastig of gewoon onmogelijk. De prijs kan stevig oplopen tot onbetaalbaar voor de amateur. Indien nodig kan je er natuurlijk ook eentje huren.
Panasonic pakt de problemen met omvang en het gewicht voortvarend aan. De Lumix S 100-500m F5-7.1 OIS is zowel relatief compact, licht in gewicht en beschikt daarbij over een uitstekende optische beeldstabilisatie. Dat gaat dan wel weer ten koste van de lichtsterkte. Verrassend is de zeer hoge optische kwaliteit voor een L-mount zoom. Dat maakt de stevige prijs zeker goed. Deze Lumix 100-500mm is zowel geschikt voor foto als video.
Het ontwerp
Als eerste de afmetingen en het gewicht. Die zijn respectievelijk 196 x 92 mm en 1.285 gram. Inderdaad behoorlijk compact en beslist niet zwaar voor een 100-50mm L-mount objectief! De minimale scherpstelafstand bedraagt 80 cm. En de vergrotingsfactor is 0,36 x. Van de voorzetfilters zal je met een diameter van 82 mm niet echt arm worden.
De optische constructie bestaat uit 19 elementen in 12 groepen, waaronder UED-, ED- en UHR-lenzen. Die leveren een verrassend hoge resolutie helderheid en contrast. Tevens zijn er weinig lensfouten en aberraties. Het ronde diafragma kent elf bladen. Goed voor een prima Bokeh met een fraaie zachte achtergrond. De micro-step diafragmaregeling voorziet in vloeiende belichtingsaanpassingen. Heel gewild bij video. De kleinste diafragmaopening is F11. In de praktijk kan het diafragma soms enigszins traag aanvoelen.
De lenstubus is in stemmig zwart metaal uitgevoerd. Het ontwerp is weerbestendig en beschermt tegen stof, spatwater en kou tot -10 °C. Op de tubus zitten een comfortabel grote zoomring en een wat kleinere scherpstelring. De zoomring is zo geplaatst dat het balanspunt van de lens ongeveer binnen zijn limiet blijft, zelfs bij 500 mm. Je kunt gewoon jouw hand op dezelfde plaats houden bij het zoomen naar 500mm. De draaislag bedraagt meer dan 90 graden. De soepelheid van de zoombeweging is met een aparte ring licht instelbaar. Er zijn aparte knoppen voor de OIS (3 standen), zoomlimiet, scherpstelbegrenzing en AF/M
De afneembare statiefring/vatting voldoet aan de gestelde eisen. Een zonnekap wordt meegeleverd. Er is geen aparte objectiefbuidel.
Scherpstelling en OIS
Panasonic bleef bij de automatische scherpstelling altijd nipt achter bij de concurrentie-top. Op de juiste body, in ons geval een Lumix S5 MKII, waren de AF-prestaties gelukkig echt op niveau. De fasedetectie-techniek van de S5MII is lang niet slecht. En dankzij een Dual Phase Linear Motor stelt de lens razendsnel en fluisterstil scherp. Heel welkom bij zowel fotografie als videografie.
De focus breathing-onderdrukking is goed onder controle. Geen zichtbare verandering van de beeldhoek tijdens het scherpstellen. De tracking is in het algemeen goed. Een enkele maal treedt er een lichte aarzeling op bij snel bewegende objecten. De Optische Beeldstabilisatie (OIS) gooit met 7 stops hoge ogen. Deze OIS werkt nauw samen met de Dual I.S. 2-technologie van de Lumix camerabody. Het resultaat is indrukwekkend. Je kunt gerust uit de hand op 500mm foto- of videograferen. Het statief kan in de meeste gevallen thuis blijven.
Praktijk en conclusie
De optische prestaties van de Lumix S100-500mm F5-F7.1 OIS hebben indruk op de redactie gemaakt. In dit genre en marktsegment één van de topscoorders. De beeldkwaliteit blijft hoog over het gehele zoombereik met minimale vertekening of fringing. Als enige smet uiteraard de lichtsterkte van F7.1 op 500mm. In minder lichtsterke opnamesituaties betekent dat de ISO flink opschroeven. Doch moderne fullframe camera’s geven bij ISO 1.600- 3.200 nog best goede resultaten. Verder een zeer geringe vignettering bij de 100mm-stand op de volle opening F5.
Op de S5MKII-body ligt dit objectief comfortabel in balans. De OIS is super. Er is een tweemaal teleconverter verkrijgbaar. Dat geeft een brandpuntsafstand van 1.000mm. Helaas wordt de maximale diafragmaopening dan wel F14. Voor de hobbyist is de prijs wellicht even schrikken maar die is gezien de hoge prestaties het echt wel waard.
Prijzen & Info
Panasonic Lumix S 100-500mm F5-7.1 OIS € 2.099,-
www.panasonic.nl
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