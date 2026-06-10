Het ontwerp

Als eerste de afmetingen en het gewicht. Die zijn respectievelijk 196 x 92 mm en 1.285 gram. Inderdaad behoorlijk compact en beslist niet zwaar voor een 100-50mm L-mount objectief! De minimale scherpstelafstand bedraagt 80 cm. En de vergrotingsfactor is 0,36 x. Van de voorzetfilters zal je met een diameter van 82 mm niet echt arm worden.

De optische constructie bestaat uit 19 elementen in 12 groepen, waaronder UED-, ED- en UHR-lenzen. Die leveren een verrassend hoge resolutie helderheid en contrast. Tevens zijn er weinig lensfouten en aberraties. Het ronde diafragma kent elf bladen. Goed voor een prima Bokeh met een fraaie zachte achtergrond. De micro-step diafragmaregeling voorziet in vloeiende belichtingsaanpassingen. Heel gewild bij video. De kleinste diafragmaopening is F11. In de praktijk kan het diafragma soms enigszins traag aanvoelen.

De lenstubus is in stemmig zwart metaal uitgevoerd. Het ontwerp is weerbestendig en beschermt tegen stof, spatwater en kou tot -10 °C. Op de tubus zitten een comfortabel grote zoomring en een wat kleinere scherpstelring. De zoomring is zo geplaatst dat het balanspunt van de lens ongeveer binnen zijn limiet blijft, zelfs bij 500 mm. Je kunt gewoon jouw hand op dezelfde plaats houden bij het zoomen naar 500mm. De draaislag bedraagt meer dan 90 graden. De soepelheid van de zoombeweging is met een aparte ring licht instelbaar. Er zijn aparte knoppen voor de OIS (3 standen), zoomlimiet, scherpstelbegrenzing en AF/M

De afneembare statiefring/vatting voldoet aan de gestelde eisen. Een zonnekap wordt meegeleverd. Er is geen aparte objectiefbuidel.