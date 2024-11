Kärcher lanceert nieuwe FC 8 Smart Signature Line vloerreiniger

De Kärcher FC 8 Smart Signature Line is een geavanceerde vloerreiniger die droog en nat vuil in één beweging verwijdert terwijl de vloer tegelijkertijd in dezelfde beweging gedweild wordt met schoon water. Hij is geschikt voor alle harde vloeren, inclusief delicate oppervlakken zoals laminaat en parket.

Het apparaat is volgens Kärcher gebruiksvriendelijk dankzij een LCD-display en app-connectiviteit, waarmee gebruikers reinigingsmodi kunnen aanpassen aan specifieke vloertypes en voorkeuren. Je kunt kiezen uit drie standaardmodes met laag watervolume, gemiddeld watervolume en een booststand voor hardnekkig vuil. Ook kan je de ondergrond kiezen als tegels, PVC of verzegeld parket.

Schoon- en vuilwatertank

De Kärcher rollertechnologie en het 2- tanksysteem zorgen volgens het merk voor een grondige en comfortabele reiniging. De vier rollen worden continu bevochtigd met schoon water en reinigingsmiddel uit de 400 ml schoonwatertank, terwijl het vuile water en het grove vuil met behulp van een schraperrand van de rol worden verwijderd en worden opgevangen in de aparte vuilwatertank.

De vloerreiniger is laag van gewicht en gemakkelijk te manoeuvreren. Het draaischarnier op het toestel laat het toe om moeilijk bereikbare zones onder meubels of trappen te reinigen. De vloerkop, uitgerust met ledverlichting maakt dat vuil duidelijk zichtbaar is, zelfs in donkere hoeken. Het model beschikt ook over twee verwijderbare haarfilters die het gemakkelijk maken om vuil zoals haren van huisdieren op te nemen. De FC 8 Smart Signature Line heeft een werktijd van 60 minuten, waardoor hij tot 230 m² per acculading kan dweilen. Zet hem terug op het schoonmaakstation voor een zelfreinigingsprogramma. De bijhorende app biedt uitgebreide ondersteuning, van instructies om het apparaat voor het eerst in gebruik te nemen tot het ter beschikking stellen van handige schoonmaaktips.

Prijs en beschikbaarheid

De Kärcher FC 8 Smart Signature Line is per direct verkrijgbaar voor 599,95 euro. Dit is inclusief parkeer- en reinigingsstation, 4 universele rollen, reinigingsborstel en RM 536 reinigingsmiddel.