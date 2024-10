Review: Synergistic Research Pink Fuses – De barricade geslecht

Synergistic Research

Nu wordt het pas echt gruwelen voor de meer exact en op louter wetenschap en natuurkunde geënte muziekliefhebbers onder ons. Ik heb regelmatig contact met dit type mensen en het is een groep die doorgaans gemiddeld genomen enorm overtuigd is van de bij hun als goed of plausibel bekendstaande principes. Alleen die zijn namelijk goed en ‘verantwoord’ en al het andere is slecht of willen ze op zijn minst niet eens naar kijken, laat staan onderzoeken. Voor die mensen heb ik slecht nieuws, want bijna alle producten van Synergistic Research staan bekend om hun relatief ‘vage’ productinformatie. Nou, eigenlijk staat het er wel gewoon duidelijk, maar de materie is zo onbekend en complex dat bijna niemand kan beredeneren wat al die genoemde zaken nu eigenlijk voor invloed op het product hebben. Voor de meer exacte muziekliefhebbers onder ons bestaat een zekering alleen maar uit twee kapjes, een smeltdraad en een glazen of keramisch buisje. Bij de smeltdraad is de dikte, het materiaal en de behandeling (grafeen bij Synergistic Research) doorslaggevend. Daardoor lees je dan op fora of andere media al snel termen als ‘snake oil’ of dat zoiets onmogelijk wat kan doen. Zelf sta ik er heel anders in. Want ik hoef voor mijzelf niet alles meteen te kunnen verklaren en vertrouw vooral mijn gehoor en perceptie. Wanneer ik ervaar dat het voor mij beter klinkt is of beter functioneert dan mijn oude situaties, is het voor mij gewoon beter. Als ik daar dan een waterdichte verklaring bij kan vinden is dat fijn, maar het is geen verplichting of noodzaak. Terug nu naar Synergistic Research en zijn eigenaar Ted Denney. Een man of beter gezegd visionair die bijna onvermoeibaar is in het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten. Natuurlijk zijn er dan meteen weer de boze tongen die het in de hoek van ‘snel geld verdienen’ schuiven. Maar zo simpel is het natuurlijk allemaal niet. Uiteraard wil Ted net als iedere fabrikant graag zijn kost verdienen. Maar we weten allemaal dat een idee één is, maar de realisatie ervan vaak veel lastiger. Hoe het ook zij heeft Ted vanaf 1992 meer dan welke andere fabrikant dan ook in dit segment, een pioniersrol vervuld bij het realiseren van vernieuwende en innoverende producten. Hoewel Synergistic Research naast kabels, line conditioners, akoestiekproducten, apparaatplateaus, racks, apparaatvoeten en aardingsmodules, sinds kort zelfs ook een prachtig ontworpen streamer in zijn pakket heeft (die ook bij mij in de luisterruimte ter test staat opgesteld), dekt het nog steeds niet het volledige assortiment. Want, last but not least, is het merk ook buiten de VS wereldwijd beroemd geworden door met name het bijzonder hoogwaardige zekeringenassortiment. Op dit moment bestaat dit uit een Purple-, Pink- (het onderwerp van deze test) en Master-zekering en dan uiteraard in heel veel verschillende waardes en twee afmetingen.