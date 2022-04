Review: Optoma UHZ50 Ultra HD DLP-projector met laser lichtbron

Optoma UHZ50 – Plaatsing

Dit is een klassieke projector die een plaats inneemt achteraan de kamer. De optica is voorzien van een kleine 1,3x zoom zodat je toch wat flexibiliteit hebt. Wie bijvoorbeeld een 100 inch beelddiagonaal wilt, moet de projector tussen de 2,68 en 3,52 m van het scherm plaatsen. De projector heeft een offset van 105%, de onderzijde van het beeld zit dus 5% van de beeldhoogte boven de lens. Dat is handig als je de projector op een lage tafel zet, of beter nog aan het plafond hangt. Er is ook een bijzonder beperkte verticale lensshift van 10%.

Zoom, focus en shift bedien je manueel met de elementen aan de lens. Voor zoom en focus gaat dat erg vlot. Het lensshift wiel is echter lastig te bedienen, en de correctie die je kan uitvoeren is erg klein. Het leek ons in elk geval niet dat we het beeld 10% van de verticale hoogte konden verschuiven. Je gaat er dan ook best van uit dat er geen lensshift is.

Moet je het beeld toch wat boven/onder of links/rechts verschuiven dan kan je dat door de pootjes onder de projector wat uit te schroeven. De resulterende trapeziumvervorming corrigeer je met de keystone-instellingen. De projector geeft je daarvoor verschillende opties. Opgelet, wie de ‘Enhanced Game Mode’ voor extra lag input-lag wilt gebruiken, moet er rekening mee houden dat die alle keystone-correcties uitschakelt.

De projector is relatief stil, tenminste wanneer hij niet voluit moet koelen. In sommige gevallen is het ventilatielawaai wel duidelijk hoorbaar. Dat is bijvoorbeeld het geval als HDR-beelden bekijkt, en de ‘Brightness mode’ instelling op ‘Constant Power 100%’ staat.

De projector biedt overigens nogal verwarrende ‘Brightness Mode’ instellingen, het equivalent van de vroegere lamp-modes. Er is Constant Power, instelbaar in stappen van 5% tussen 100 en 50%. Dat is de instelling die best overeenkomt met wat we vroeger als lamp-mode beschouwden. Dan is er nog een Eco-mode, die lijkt ons ook vanzelfsprekend.

Maar er zijn ook modes die impact hebben op andere dingen. Bijvoorbeeld, de Constant Luminance mode, instelbaar in stappen van 5% tussen 85 en 70%. Die varieert de laser zodat de gemiddelde helderheid hetzelfde blijft. Of de Dynamic Black mode die contrast optimaliseert. Dergelijke instellingen hebben effect op de gammacurve, en zijn daarom niet wenselijk voor film.