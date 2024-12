Primeur: HiFi ROSE RD160 Absolute True Fidelity DAC

HiFi ROSE RD160

De HiFi ROSE is een DAC met een ingebouwde voorversterkerfunctie, een fraai ontwerp en een eenvoudige bediening. Het in de display getoonde blokdiagram maakt de gehele signaalweg inzichtelijk en laat in elk stadium zien welke instelling is gekozen. De HiFi ROSE RD160 is een van de eerste DAC’s waarin gebruik wordt gemaakt van de nieuwste generatie DAC-chips van AKM. De fabrikant sluit dus geen compromissen en zorgt voor een sublieme implementatie waarbij niet wordt bezuinigd op de gebruikte componenten. Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg.

Wanneer ik tijdens de iEar’ show Managing Director Sean Kim en Sales & Marketing manager voor Azië Jun-gu Kim tegen het lijf loop, besluit ik hen te vragen waarom er na een korte tussenstop bij ESS toch weer is gekozen voor AKM. Volgens Sean Kim heeft dit niets te maken met beter of best, maar veel meer met het gevoel. Beide chipsets presteren erg goed en de keuze is eigenlijk tijdens het traject zo ontstaan. Omdat de fabrikant in principe altijd kiest voor de laatst beschikbare technologie, de introductie van de nieuwe chipsets perfect samenviel met de ontwikkeling van de RD160 en de samenwerking met AKM erg fijn verloopt is er opnieuw een samenwerking met AKM aangegaan. Sean Kim vult hierop aan dat het team onder de indruk was van de aangename klank van de nieuwe AKM-generatie en het hiermee perfect past bij de pure en ongekleurde klank van de RS130 streaming bridge. In deze combinatie brengt het een authentieke muziekbeleving over die niet te vergelijken is met het huidige aanbod in de markt.

De bouwwijze van de DAC is subliem. De panelen zijn perfect afgewerkt en ik kan hier geen foutje in ontdekken. Wanneer ik de RD160 voor het eerst aanschakel verwacht ik op zijn minst ergens een onvolkomenheid in de software of bediening, maar niets hiervan. De DAC gedraagt zich vanaf het allereerste moment voorbeeldig. Het design van de verschillende audiocomponenten is beslist afwijkend, maar op hetzelfde moment past het toch weer perfect bij de overige componenten van HiFi ROSE. Dit is een knappe prestatie. Sean Kim, Managing Director van HiFi ROSE, zegt hier vrij vertaald het volgende over: “In het ontwerpstadium is vooral gekeken naar het gevoel dat de gebruiker bij een specifiek product zou willen ervaren. Bij de RS150 en RS130 is dit dus een overzichtelijke grafische gebruikersinterface met een eenvoudige bediening van de streaming audiomogelijkheden en bij de versterkers juist weer een zo analoog mogelijke gebruikerservaring. Vervolgens is gezocht naar een optimale balans in het uiteindelijke ontwerp.”

Hier ben ik het mee eens en het sluit aan bij mijn eerdere indruk van de hifi producten van HiFi ROSE. Zowel de look en feel als de bediening van deze nieuwe RD160 DAC voelt ‘analoog’ en overzichtelijk. Wanneer ik door de menu’s blader en alle functies via de meegeleverde afstandsbediening aanroep kan ik vele zaken instellen, zonder hier de gebruiksaanwijzing te hoeven inkijken. Het uitgangsniveau, DAC-filters, het verwerken van de inkomende streams en nog heel veel meer. Wanneer ik een flinke slinger geef aan de volumeknop, heeft deze knop zelfs een geprogrammeerd ‘gewicht’ waarmee deze nog een paar digitale tikken verder doorloopt naar mate je een hardere slinger aan de knop geeft. Het zijn deze kleine dingen waarmee een goed product ook daadwerkelijk goed aanvoelt. Alles voelt, oogt en klinkt heerlijk vloeiend en vooral premium van aard. Zo zou ik dit eigenlijk bij elk audiocomponent in deze prijsklasse willen ervaren.

Op de achterzijde van de RD160 ontbreekt in het digitale domein helemaal niets. De DAC is namelijk voorzien van een AES/EBU ingang, een coaxiale

S/PDIF ingang, een BNC S/PDIF ingang, een optische Toslink ingang, USB-audio in, SFP-audio in en I2S-audio in. De analoge outputstages zijn voorzien van een gebalanceerde XLR-uitgang en een single-ended RCA-aansluiting. Om de machine optimaal in de keten te integreren is deze voorzien van mini-jack trigger aansluitingen en beschikt deze over een slimme aardklem voor het geval je aardingsproblemen in de keten ervaart. Boven de netstroomaansluiting is een elektronisch geregelde circuit breaker opgenomen en is de DAC voorzien van twee BNC-aansluitingen met een 50 en 75 Ohm impedantie voor het gebruik met een externe masterklok.