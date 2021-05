Hisense Laser TV – Plaatsing

De unieke eigenschap van deze Hisense 100L5F-B12: hij wordt geleverd met een 100 inch groot ALR-scherm (Ambient Light Rejection). De projector heeft daarom een vaste plaats, ongeveer 29 cm van het scherm. Rekening houdend met zijn diepte van ongeveer 35 cm staat de voorzijde van de projector 64 cm van de muur. Een tv-meubel is doorgaans ongeveer 50 cm diep, dus je zal het een beetje naar voor moeten schuiven.

UST-projectie heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen. Het bijgeleverde scherm vangt de belangrijkste nadelen op. Het wordt geleverd met een muurbeugel, en een installatietemplate. De bovenzijde van de template moet exact 1,5 m boven het oppervlak van het tv-meubel komen. Om het scherm te hanteren zonder het vuil te maken vind je twee paar witte handschoenen in de doos. Volg nauwgezet de installatierichtlijnen voor het scherm want de projector heeft, zoals alle UST-projectoren, geen lensshift of zoom om het beeld aan te passen. Bijstellen kan enkel door de poten in of uit te schroeven, en het scherm zelf kan beperkt op of neer gelaten worden dankzij de beugels.

Het blijft uiteraard zo dat zelfs de kleinste verplaatsing van de projector er voor zorgt dat het beeld allerlei vervorming krijgt. Corrigeer zo veel mogelijk de plaatsing, ook hierbij gidst de handleiding je erg goed. Heb je na de opstelling nog lichte afwijkingen, dan kan je dat manueel bijstellen via de instellingen van de projector (met acht controlepunten). Of nog gemakkelijker, je start de automatische correctie. Met een behulp van een foto die je maakt met je smartphone corrigeert de projector dan zelf kleine afwijkingen. Zodra alles opgesteld is hadden we een prima, maar weliswaar geen perfecte focus, in lijn met wat we op de meeste andere UST-projectoren zien.

De projector is relatief stil, en het lijkt ons dat de het ventilatorlawaai zelden echt zal storen. Enkel tijdens erg stille passages valt het wat op.