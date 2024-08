Hisense lanceert A85N-serie oled tv’s in Europa

De A85N-serie van Hisense is de opvolger van de A85K-serie van vorig jaar, en komt beschikbaar in een 55-inch en een 65-inch formaat. Het model beschikt over een WOLED-scherm van LG Display, wat een helderheid van maximaal 1000 nits met bieden.

Volgens Hisense biedt de nieuwe serie ondersteuning voor nagenoeg alle HDR-formaten, waaronder HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision IQ. Ook IMAX Enhanched, Dolby Atmos, DTS:X en de Filmmaker Mode worden ondersteund. De tv’s komen met HDMI 2.1-poorten, inclusief ondersteuning voor ALLM en VRR.

Hisense voorziet de modellen van het eigen Vidaa smart tv-systeem, inclusief toegang tot populaire streamingdiensten. De 55-inch variant gaat in Europa ongeveer 1.600 euro kosten, de 65-inch variant zal een prijs van rond de 2.200 euro krijgen. Vanaf september staan de nieuwe modellen in de A85N-serie in de winkels.