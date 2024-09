Marantz lanceert MODEL 60n geïntegreerde netwerkversterker

Voor digitale muziekbronnen zoals CD, tv of mediaspeler vertrouwt de MODEL 60n op de ingebouwde ESS Sabre DAC plus meerdere digitale ingangen. De aanwezigheid van HEOS maakt streamen vanaf een breed scala aan muziekdiensten via Wi-Fi of Ethernet mogelijk. Met HEOS is de MODEL 60n ook geschikt voor integratie in een multiroom-systeem door het hele huis in combinatie met andere HEOS-compatibele producten.

Muziek van mobiele apparaten is toegankelijk via Bluetooth, Spotify Connect en AirPlay 2. De Roon Ready ondersteuning en 24/192kHz of DSD 5.6MHz hoge-resolutie audiobestanden afspelen behoort ook tot de opties. Een over-the-air update kort na de lancering zal deze ondersteuning uitbreiden tot 32/384kHz en DSD 11.2MHz audiobestanden. Liefhebbers van home entertainment komen ook aan hun trekken dankzij de HDMI ARC-ingang en subwooferuitgang van de MODEL 60n.

De nieuwe MODEL 60n van Marantz is vanaf september verkrijgbaar voor 1.500 euro. Er komt een zwarte en een zilveren variant op de markt.

Details Marantz Model 60n