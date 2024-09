Robotgrasmaaiers met gps: alles dat je moet weten

Beoordeling Husqvarna Automower 410XE NERA

Als we alles bij elkaar nemen dan zit er eigenlijk maar één belangrijk minpunt aan deze Husqvarna Automower 410XE NERA; de prijs. Je moet namelijk bijna 4.000 euro neerleggen voor deze robotmaaier en dat is dan nog exclusief installatie, mocht je dat willen laten doen. Dat is een flinke smak geld en voor een kwart daarvan heb je al een prima robotmaaier. Maar, de Husqvarna Automower 410XE NERA is dan ook de beste robotmaaier van dit moment, met tal van handige functies en extra's die je een perfect gazon en een perfecte werking bieden. In vergelijking met een Gardena van 1.000 euro is het gazon mooier, worden de randen bijna perfect meegenomen, is de maaier beter beveiligd, zijn er uitgebreidere smarthome-mogelijkheden, is het design aantrekkelijker, werk je zonder grensdraad, is de maaier stiller, is het onderhoud eenvoudiger en heb je veel meer mogelijkheden om het maaien van het gazon naar eigen wens in te richten. Eigenlijk op alle vlakken scoort deze robotmaaier beter, en zelfs richting de perfecte score. Heb je een relatief groot gazon, streef je naar zo min mogelijk onderhoud van dat gazon en ben je op zoek naar de ultieme robotmaaier die ook nog eens eenvoudig te integreren is met je smarthome? Dan is de Husqvarna Automower 410XE NERA een absolute aanrader.