Matter 1.4 ondersteunt zonnepanelen en warmtepompen

We spreken nu al enkele jaren over Matter, de smarthomestandaard die eigenlijk de universele standaard binnen de smarthomewereld moet gaan worden. Dan maakt het niet meer uit welk product of welk merk je koopt, zolang er ondersteuning is voor Matter kun je ‘alles-met-alles’ gaan gebruiken. De Connectivity Standards Alliance heeft in een blogpost meer informatie naar buiten gebracht over versie 1.4 van Matter dat nu beschikbaar is.

Zonnepanelen, thuisaccu’s, warmtepompen en meer

Matter 1.4 moet een grote stap voorwaarts betekenen voor het ecosysteem van Matter. Niet alleen is er vanaf nu ondersteuning voor zonnepanelen, thuisaccu’s, warmtepompen, boilers, EV-laders en verbeteringen voor thermostaten, ook kunnen via Matter verbonden ecosystemen nu doorgeven wanneer er een nieuw apparaat op het netwerk te vinden is. Dat wordt door de CSA Enhanced Multi-Admin genoemd. Ook zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd op het gebied van energiemanagement. Producten die op batterijen werken als sensoren, knoppen en switches moeten straks langer op deze batterij mee kunnen gaan door de toevoeging van Long Idle Time waarin ze in een bepaalde periode niet actief hoeven te zijn en dus langer mee kunnen gaan zonder opladen.

Verdere verbeteringen zijn er op het gebied van inbouwapparatuur als wall-switches, stopcontacten en knoppen waarbij je meer controle krijgt en kunnen sensoren meer mogelijkheden gaan gebruiken binnen Matter om te weten of er iemand aanwezig is. Meer informatie lees je op de website van de CSA. Matter versie 1.4 is dan wel klaar, maar uiteindelijk is het aan de fabrikanten om de verbeteringen door te voeren bij de ondersteunde producten.

