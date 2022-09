Review: Hisense 55U8HQ (U8H-serie) lcd led tv

Afstandsbediening

De afstandsbediening zorgde voor een paar verrassingen. Geen lichtmetalen remote meer, maar een veel minder elegant kunststof model. Wat echter het meest in het oog springt, zijn de twaalf sneltoetsen bovenaan de remote. Dat is echt wat te veel van het goede. YouTube, Netflix, Prime Video en Disney+ kunnen we nog begrijpen. Maar sneltoetsen voor Rakuten TV, Facebook Watch, of zelfs voor Deezer, Plex, NBA league, Kidoodle TV en Vidaa Free vinden we overdreven. De toets voor Vidaa TV leidt naar de live tv zenders, dus die vinden we nog enigszins nuttig.

De layout is goed, de toetsen zijn gemakkelijk in te drukken en hebben allemaal duidelijke iconen of opschriften. Maar waar de vorige afstandsbediening er nog modern uitzag, neigt deze ronduit naar oubollig.