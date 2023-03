DTS Virtual:X: wat is het en hoe werkt het?

Wat is DTS Virtual:X?

De Yamaha YAS-207 was ’s werelds eerste soundbar die gebruikmaakte van DTS Virtual:X. Het idee achter deze techniek is het produceren van virtuele ‘object-based’ audio-effecten van nagenoeg elke bron, zonder dat je hiervoor speciale hoogtekanalen in je luidsprekeropstelling nodig hebt. Het is dus een soort ‘upmixer’ waarmee surroundsound met hoogtekanalen gesimuleerd wordt vanuit elke willekeurige stereo of meerkanaals bron.

Wat is het verschil met DTS:X?

DTS Virtual:X is eigenlijk heel iets anders dan DTS:X. De laatstgenoemde is namelijk een codec, terwijl de eerstgenoemde een techniek is om audio te bewerken. Audio moet eerst gedecodeerd worden om het te kunnen horen, waarna DTS Virtual:X het veel beter laat klinken op systemen die niet beschikken over surroundluidsprekers en/of hoogtekanalen.

Op welke apparaten zien we het terug?

DTS Virtual:X zien we terug op allerlei soorten apparaten, van soundbars tot receivers en televisies. Het apparaat dat over DTS Virtual:X beschikt ondersteunt elke input, van stereo tot aan 7.1.4 (11.1-kanaals) en werkt met alle DTS-codecs, waaronder ook DTS:X. DTS Virtual:X zien we op tal van apparaten terug, met name omdat fabrikanten ook consumenten die geen uitgebreide luidsprekeropstelling met surround- en of hoogtekanalen kunnen realiseren een indrukwekkende surroundervaring willen bieden. Dat betekent dat ook sommige receivers ondersteuning bieden, wat ideaal is voor diegenen die bijvoorbeeld een 5.1-kanaals opstelling hebben staan. Het mooie is dat de techniek middels een firmware-update aan reeds gelanceerde producten toegevoegd kan worden, maar het initiatief hiervoor moet wel bij de fabrikant liggen.

Hoe werkt het in tv’s en soundbars?

Nu zul je jezelf wellicht afvragen hoe dit dan werkt met een kleine soundbar of zelfs een tv met een relatief matig audiosysteem en weinig spreiding van geluid. DTS geeft echter aan dat de audioweergave ook bij deze producten drastisch moet verbeteren. Producten die een dergelijk ‘lastige’ luidsprekerplaatsing hebben worden voorzien van onder meer speciale correcties in de audioweergave en verbeterde basrespons om uiteindelijk voor een audioweergave te zorgen die de gebruiker omringt. Nu moet dit onderdeel zichzelf natuurlijk nog bewijzen en zal het nooit een echte surroundervaring benaderen maar het klinkt veelbelovend.

