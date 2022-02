Prijzen Sony QD-OLED tv’s gelekt: toch goedkoper dan verwacht?

Nadat Sony begin dit jaar zijn eerste QD-OLED tv’s presenteerde kwam de geruchtenstroom over de prijzen direct op gang. De QD-OLED-techniek moet flinke verbeteringen bieden ten opzichte van de huidige OLED-techniek, met name op het gebied van contrast en helderheid. Waar we eerder dachten dat de televisies relatief onbetaalbaar zouden worden lijken de prijzen die nu uitgelekt zijn erg mee te vallen.

De prijsinformatie komt van de Amerikaanse website van Sony en is gebaseerd op Rewards punten die kopers kunnen krijgen. Sony heeft bij de betreffende QD-OLED-modellen het aantal te verdienen punten al geplaatst en aangezien één punt staat voor één dollar kunnen we de prijzen al herleiden.

De 55-inch A95K QD-OLED-televisie zou in de Verenigde Staten een prijs van 3.000 dollar meekrijgen, terwijl de 65-inch variant 4.000 dollar zou gaan kosten. Dat is fors minder dan eerder genoemde prijzen die tussen de 6.000 en 9.000 dollar lagen. Ook opvallend is dat de grootste OLED-televisie in het 2022-assortiment van Sony, de XR-77A80K, 3.499 dollar zou gaan kosten. Dat is voor een 77-inch OLED-televisie namelijk zeer schappelijk.

Advertentie

Sony moet de prijzen nog officieel bevestigen en bovendien is de kans groot dat de prijzen in euro’s sowieso een stuk hoger liggen. Zodra Sony meer informatie vrijgeeft laten we het direct weten.