Philips The One 2023 (PUS8808 en PUS8508) nu te koop

Afgelopen week meldden we al dat de nieuwste OLED808-serie van Philips in de winkels staan en deze week is het de beurt aan de betaalbare lcd-modellen van TP Vision. De serie gaat onder de naam The One, wat simpelweg betekent dat deze televisies alles zijn wat je nodig hebt tegen een scherpe prijs.

De The One-serie bestaat uit de Philips PUS8808 en PUS8508. Beide tv’s zijn uitgerust met de 7e generatie P5-processor. De 8808 serie is beschikbaar in 43-inch, 50-inch, 55-inch, 65-inch, 75-inch en 85-inch schermformaten, en de 8508 is beschikbaar in 43-inch, 50-inch, 55-inch en 65-inch.

Beide series zijn voorzien van WCG-panelen, met 100 Hz voor de 8808-serie en 50 Hz voor de 8508-serie. Het 8508 50Hz-paneel beschikt bovendien over DLG- en HRS-technologie om 4K 120Hz-content te leveren met de vloeiende bewegingen. Daarnaast zijn de 8808-serie en 8508-serie televisies voorzien van het Google TV smart tv-platform. Beide series bevatten daarnaast driezijdige versies van het Ambilight-systeem.

Wil je meer weten over deze nieuwe televisies van Philips? Bekijk dan de Philips 2023 lcd led tv line-up.