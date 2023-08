Philips 2023 oled tv’s nu te koop in Nederland en België

TP Vision heeft begin dit jaar drie nieuwe series oled-televisies aangekondigd. Het bedrijf komt met de OLED708, OLED808 en OLED908. Op het topmodel, de OLED908 met MLA-techniek, moeten we nog even wachten, maar de OLED708 en OLED808 staan sinds kort in de Nederlandse en Belgische winkels.

De OLED808-serie komt dit jaar ook in kleinere formaten. Naast 55-inch, 65-inch en 77-inch kan de OLED808 ook in 48-inch en 42-inch gekocht worden. Net als de OLED908-serie is de OLED808-serie uitgerust met de nieuwe 7e generatie P5 AI-processor. Het oled-paneel is de OLED.EX-variant die we terugzagen in de premium toestellen van vorig jaar. Hiermee kan een helderheid tot 1000 nits behaald worden, al geldt dat alleen voor de 55-inch varianten en groter.

Het belangrijkste verschil tussen de OLED708 en de OLED808 zit hem in het paneel. De OLED708 komt ook met een OLED.EX-paneel maar zonder de hogere helderheid. Nu is dat verschil in helderheid sowieso niet bijzonder groot en dus – wat ons betreft – geen noemenswaardige factor in de aankoopbeslissing. Ook krijgt de OLED708 een iets minder krachtig en uitgebreid audiosysteem en wijkt het design licht af.

Advertentie

Meer weten over de specificaties van beide series? Bekijk dan de Philips 2023 oled tv line-up. Eerder deze week hebben we een uitgebreide review van de Philips OLED808 gepubliceerd.