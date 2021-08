Het topmodel uit de 2021 line-up van Philips is de PML9636-serie, bestaande uit een 65-inch variant en een 75-inch variant. Vooralsnog staat alleen de 65-inch versie in de Nederlandse en Belgische winkels, voor een prijs van net geen 3.000 euro. Dat is een hoop geld natuurlijk, maar daarvoor krijg je wel de nieuwste techniek op het gebied van lcd.

De miniled-techniek is simpel gezegd een verbeterde versie van de lcd led-techniek die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Het lcd-scherm is zoals het blijft maar de achtergrondverlichting bestaat bij deze techniek uit duizenden kleine leds (miniled dus) die in zeer kleine groepen aan te sturen zijn. De voordelen van miniled zijn een hoger contrast en een hogere helderheid. Wil je meer weten? Lees dan ons achtergrondartikel over miniled en microled.

Features Philips PML9636-serie

De PML9636-serie beschikt over lokaal dimbaar achtergrondlicht met 1024 zones en combineert deze met het Philips Micro Dimming Premium-systeem. Dit moet resulteren in een pieklichtopbrengst van 2000 nits. Ook beschikt dit topmodel over de nieuwe 5e-generatie AI-P5. Deze voegt een nieuwe filmdetectiemodus toe aan de vijf bestaande AI-categorieën. De tv’s bevatten alle functies van HDMI 2.1 – met e-Arc, VRR (tot 120Hz), Freesync Premium Pro en de Auto Game-modus. Ondersteuning voor Dolby Atmos is aanwezig, net als brede HDR-ondersteuning (HDR10, HLG, Dolby Vision en HDR10+). De tv’s beschikken ook over DTS Play-Fi-compatibiliteit voor high-res multi-room audio. Het smart tv-pakket wordt ook dit jaar door Google geleverd, in de vorm van Android TV 10.

Advertentie

Wil je meer weten over de PML9636-serie en de andere nieuwe modellen die nu in Nederland en België te koop zijn? Lees dan verder in de Philips 2021 lcd tv line-up.