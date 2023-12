Review: Een schoon huis en binnenklimaat met drie Dyson producten

Dyson V15s Detect Submarine

Zoals gezegd is de Dyson V15s Detect Submarine dus geen slimme stofzuiger in de zin dat deze met een app te koppelen is, maar Dyson heeft de Submarine wel weer een extra slimme functie gegeven waardoor het huis weer een stukje schoner wordt. De belangrijkste nieuwe functie is de roterende dweilborstel. Deze accessoire werkt geheel op zichzelf en wordt aangestuurd door de Dyson-motor. Je vult het bakje in de Submarine met vloerreiniger en water, klikt het geheel in elkaar en je kunt direct aan de slag. Het display toont dat de dweilborstel gekoppeld is maar verder is het een kwestie van de vloer dweilen. Vuil water wordt in de dweilborstel zelf opgevangen, in een reservoir dat na gebruik eenvoudig te legen is. Maar, dweilt de Submarine ook goed? Het antwoord hierop is ‘aardig’. Met een vol reservoir kun je zonder problemen een volledige verdieping dweilen, en de meeste vlekken of vieze plekken worden goed meegenomen. Toch moet je hier en daar een aantal keer over een vlek gaan om het echt schoon te krijgen. De Dyson geeft in mijn optiek net te weinig water af en schrobt net niet hard genoeg om meteen alles schoon te krijgen. De Philips AquaTrio die we eerder getest hebben doet het op dit vlak toch iets beter, maar die moet ook weer eerder bijgevuld worden. De Submarine is echter sneller en eenvoudiger schoon te maken.

Waar de Dyson V15s Detect Submarine wel in uitblinkt is het stofzuigen zelf. Niet alleen dankzij de vele opzetstukken die meegeleverd worden, maar ook dankzij de lange accuduur en zeer goede zuigkracht. Met name de Fluffy Optic vloerzuigmond is een verademing om mee te werken. Deze beschikt namelijk over een groene laser die het fijnste stof zichtbaar maakt op de vloer. Ook bij daglicht zie je perfect waar de kleinste deeltjes liggen en maak je een vloer pas echt schoon. Voor de vorm hebben we de vloer eerst gezogen met de Philips AquaTrio om daarna de Fluffy Optic zijn werk te laten doen. Meteen werd duidelijk dat er nog genoeg kleine stukjes vuil en stofdeeltjes op de vloer lagen die we met de Philips of gemist hebben of die niet opgezogen werden. De Dyson maakt deze deeltjes direct zichtbaar en zuigt ze ook zonder moeite op. De vloer wordt dus aantoonbaar schoner gemaakt. Op het display van de stofzuiger krijg je overigens mooi inzichtelijk wat er precies opgezogen wordt, van het aantal minuscule stofdeeltjes tot grover vuil. Het is informatie waar je niet veel mee kunt, maar het laat wel zien dat de Dyson zijn werk goed doet.

Ook de overige opzetstukken doen perfect wat er beloofd wordt. De bank is eenvoudig schoon te maken van haren dankzij het speciale opzetstuk hiervoor, de auto kunnen we zuigen met de twee kleinere opzetstukken voor hoeken, naden en gevoelige oppervlakken, en het tapijt wordt snel schoongemaakt met het grotere opzetstuk met roterende borstel. Ook de accuduur van 60 minuten is meer dan voldoende om je huis in één keer schoon te krijgen.