Ook TCL komt niet met 8K-tv’s maar wel met QD-OLED

Eerder deze week liet LG al weten geen nieuwe 8K lcd led-tv’s op de markt te brengen in 2023. TCL volgt deze stap, waarschijnlijk omdat ook het Chinese bedrijf ziet dat er maar weinig animo is voor de hogere resolutie.

TCL komt in 2023 echter wel met high-end QD-OLED-televisies. Althans, de Amerikaanse tak van het Chinese bedrijf heeft laten weten dit jaar de eerste QD-OLED-tv’s op de markt te brengen. Of die ook hun weg naar Europa vinden is nog niet duidelijk.

Verder zijn er nog weinig details bekend. TCL spreekt nog niet over exacte modellen, schermformaten of andere specificaties. Het enige dat we weten is dat de toestellen in de tweede helft van het jaar op de markt moeten verschijnen.

TCL kondigde daarnaast een nieuwe line-up QLED-televisies aan, bestaande uit de QM8, Q7, en Q6 modellen. De QM8 is het topmodel voor 2023, met onder meer een minled ‘Ultra’ backlight dat meer dan 2300 dimming zones heeft. Ook komt deze televisie met een ingebouwde subwoofer, hdmi 2.1-poorten, een afstandsbediening met spraakondersteuning en Google TV als smart tv-platform.

TCL Europa presenteert de Europese line-up in het voorjaar. Dan weten we meer over de exacte modellen voor de Benelux.