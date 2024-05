Sony kondigt premium smartphone Xperia 1 VI met telezoomlens aan

Sony staat al jaren bekend om de eigenzinnigheid van de nieuwe smartphones. Dat is dit keer wederom het geval, maar toch heeft de Japanse fabrikant een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd. Zo is men dit keer bij de Sony Xperia 1 VI afgestapt van de 4K-resolutie naar een Full HD+-resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels en is ook de beeldverhouding van 21:9 ingeruild voor 19,5:9. Het oled-scherm van 6.5-inch heeft een 120Hz vernieuwingsfrequentie. Volgens Sony moet het terugschroeven naar een FHD-scherm veel problemen oplossen waar de vorige generatie last van had, zoals dat het toestel te warm werd en de batterij snel leeg raakte.

Aan boord vinden we de snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Ook is er ruimte voor een micro-sd-kaart. Sony schenkt wederom veel aandacht aan het geluid met krachtige full-stage stereospeakers en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, uniek in de wereld van high-end smartphones. Ook biedt het toestel ondersteuning voor Hi-Res Audio. Het toestel is uitgerust met een batterij van 5.000 mAh dat volgens Sony tot twee dagen batterij geeft. Ook is de smartphone water- en stofbestendig.

Qua camera’s neemt de Sony Xperia 1 VI grotendeels het camerasysteem van vorig jaar over, maar wel is de telelens vernieuwd welke nu optisch kan zoomen tussen de 85mm en 170mm (35mm-equivalent, twaalf megapixel). Het camerasysteem biedt verder weer allerlei toepassingen van de Sony Alpha-camera’s als AF-tracking. Ook is er een nieuwe camera-applicatie. Naast de telefooncamera is er ook een 16mm ultragroothoekcamera (twaalf megapixel) en een 24mm hoofdcamera van 52 megapixel.

Sony Xperia 10 VI

Sony lanceert ook de Xperia 10 VI, een betaalbaar toestel in het middensegment. Het toestel neemt een aantal eigenschappen van de grote broer over, maar dan voor een veel lagere prijs. Dit toestel heeft een 6,1″-scherm met Full HD-resolutie, 60Hz, 5.000 mAh-accu, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-chipset, 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Ook hier vinden we de 3,5mm-koptelefoonaansluiting, ruimte voor een micro-sd-kaart en water- en stofbestendigheid. Het toestel heeft een hoofdcamera van 48 megapixel en een ultragroothoekcamera van acht megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 VI is begin juni verkrijgbaar voor 1.399 euro. De Sony Xperia 10 VI gaat 399 euro kosten.