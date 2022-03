LG CS-serie oled tv komt met nieuwe processor maar zonder Evo-paneel

De LG CS-serie is een variant van de LG C2-serie die voor dit jaar aangekondigd is. We kwamen deze CS-variant eerder deze week tegen toen de prijzen van de oled-televisies voor 2022 bekendgemaakt werden. Deze variant is een paar honderd euro goedkoper dan de C2-serie maar tot vandaag was onduidelijk waar het verschil inzit.

Dankzij een Tweet van Nicolas La Rocco weten we dat nu wel en dat is maar goed ook. Ga je namelijk voor een C2-serie naar de winkel en kom je met een CS-serie thuis dan is de kans aanwezig dat je niet alles krijgt dat je verwachtte. De CS-serie modellen komen net als de C2-serie modellen met de nieuwste generatie Alpha 9 Gen 5-processor en beschikken over WebOS 22. Echter, de CS-serie komt in tegenstelling tot de C2-serie niet met het Evo-paneel dat de helderheid van de televisie verhoogt. Op dit vlak krijg je dus eigenlijk een C1-serie van vorig jaar.

Simpel gezegd staat de CS-serie dus precies tussen de C1-serie van 2021 en de C2-serie van 2022 in. Dat zien we ook terug in de prijs, want afhankelijk van het formaat is de CS-serie honderden euro’s goedkoper dan de C2-serie. Ga je dit jaar voor een oled-televisie van LG, houd hier dan rekening mee.