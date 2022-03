Europese prijzen 2022 LG OLED tv’s en QNED tv’s bekendgemaakt

LG Duitsland komt vandaag met een overzicht van de prijzen voor de 2022 OLED tv’s en 2022 QNED tv’s van het bedrijf. Opvallend is dat de meeste televisies iets duurder zijn geworden ten opzichte van hetzelfde model van vorig jaar. Alleen de 83-inch 4K OLED-televisie en de 77-inch 8K OLED-televisie zijn juist iets goedkoper geworden.

De goedkoopste OLED tv die LG dit jaar op de markt brengt is de 48-inch televisie in de A2-serie. Deze moet 1.549 euro gaan kosten. Er is nog wel een kleiner model in de line-up, maar die is iets duurder. Dit is de 42-inch variant in de C2-serie, die voor 1.649 euro verkocht zal worden. Het vooralsnog duurste OLED-model zien we terug in de G2-serie. De 83-inch variant gaat 8.999 euro kosten. De B2- en C2-serie zijn de eerste televisies die in de verkoop gaan en vanaf maart gekocht kunnen worden.