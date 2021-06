LG C1 en LG G1 oled-tv’s krijgen 4K 120Hz-ondersteuning met Dolby

De oled-televisies van het type LG C1 en LG G1 zijn voorzien van een update. Hiermee wordt het mogelijk om tegelijkertijd het scherm met 120 Hz te laten verversen en videobeelden in 4K met Dolby Vision door te geven. Een grote plus voor mensen met een Xbox Series X- of S-console.

De update is er voor LG oled-tv’s van het type C1 en G1 in alle formaten. Andere modellen uit 2019 en 2020 zijn ook voorzien van displays met 120 Hz, Dolby Vision-support en een HDRMI 2.1-aansluiting, maar of zij ook kunnen rekenen op deze outputfunctie, dat is nog onbekend.

4K, 120 Hz en Dolby Vision

Volgens Forbes is het voor het eerst dat televisies de signalen kunnen verwerken. Bij bijna alle televisies komt er een kruisje in beeld bij de checklist van Xbox, wanneer het gaat om 4K, 120 Hz en Dolby Vision. Let wel, het gaat hier om de combinatie van alledrie tesamen. Voor deze update konden HDR-games alleen 4K met 60 Hz in combinatie met Dolby Vision, dus het is vooral op het gebied van de verversingssnelheid een enorme verbetering.

Advertentie

Je kunt de update (versie 03.11.23) downloaden vanaf de website van LG, hem op een USB-stick zetten en in de televisie steken om hem te installeren. Dat is echter niet nodig om de update te krijgen, want deze wordt ook over the air naar televisies gezonden. Wil je daar echter niet op wachten, dan kun je het beste de USB-stick-methode gebruiken.

Xbox Series X of S

Het is goed dat de update er nu komt, want mensen van de testgroep Alpha Ring konden al maanden genieten van 4K 120 Hz met Dolby Vision. Mensen met een Xbox Series X of S-console kunnen straks volop gebruikmaken van de kracht van de console, want games die geen HDR-support hebben worden door het apparaat geüpgrade naar Auto HDR. Hierdoor kun je toch in Dolby Vision gamen. Op dit moment is HDR10 de enige standaard.