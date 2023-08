LG brengt draadloze M3 oled-tv uit voor 7.000 euro

Afgelopen januari kondigde LG de M3 oled-televisie aan. Dit zeer slanke model lijkt erg veel op de G3-serie van het bedrijf, maar is in tegenstelling tot de G3-serie draadloos. Er komen drie formaten op de markt; de 77-inch variant komt met de MLA (Micro Lens Array) technologie, de 83-inch en 97-inch varianten moeten het zonder deze technologie stellen.

De M3-televisies worden geleverd met de Zero Connect box die het tv-signaal draadloos naar de televisie verstuurd. Dit loopt via het ‘Zero Connect’ wireless platform van LG, waarmee gecommuniceerd wordt op de 60Hz bandbreedte. Het enige dat de televisie nodig heeft is een vaste voeding. De televisie kan aan de muur gehangen worden of op een speciale voet worden geplaatst.

LG belooft dat de televisie een signaal van maximaal 4K/120Hz draadloos kan ontvangen, inclusief Dolby Atmos. Bijna alles is in de externe box verwerkt, waaronder drie hdmi 2.1-poorten, twee usb-poorten, een optische ingang en een ethernetaansluiting. Daarnaast beschikt de M3-serie over webOS 23, de nieuwe Alpha 9 Gen6 processor en ondersteuning voor Dolby Vision.

In Het Verenigd Koninkrijk heeft LG deze week de prijs van het 77-inch model bekendgemaakt. Daar moet de televisie voor 6.000 Britse Ponden, omgerekend 7.000 euro, op de markt verschijnen. Later dit jaar moet de televisie ook in andere Europese markten verschijnen.