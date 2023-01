LG toont M3 oled tv met draadloze Zero Connect box

Naast de nieuwe oled tv line-up met onder meer de C3- en G3-series komt LG met een premium model. De LG M3 oled-televisie is een zogenaamde Signature-televisie, wat wil zeggen dat er unieke innovaties in toegepast zijn. De Signature M3 is een hele slanke televisie voor aan de muur, met een Zero Connect box die beeld en audio draadloos naar de televisie stuurt.

LG heeft de M3 voorzien van een 97-inch oled-paneel, vergelijkbaar met dat van de 97-inch G3-serie. Dat betekent echter ook dat de tv niet met de nieuwste generatie WOLED-paneel uitgerust wordt aangezien dit vooralsnog alleen beschikbaar is in 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten.

Het 97-inch scherm kan middels de geïntegreerde beugel aan de muur gehangen worden, zonder dat er een opening tussen de muur en de tv te zien is. Je kunt echter ook een optionele standaard aanschaffen voor plaatsing op de vloer. Het scherm zelf is alleen voorzien van luidsprekers en een draadloze module, waardoor er weer een aantal millimeter van de dikte afgeschaafd kon worden.

Advertentie

De Zero Connect is een apparaat dat binnen 30 meter van de tv geplaatst moet worden en draadloos communiceert met de televisie. Dit kan in een kwaliteit tot maximaal 4K/120 en volgens LG zonder verlies aan kwaliteit door speciale algoritmes. Alle randapparatuur zoals mediaspelers en decoders worden op de Zero Connect aangesloten. Natuurlijk moet zowel de tv als de box voorzien worden van stroom, wat nog altijd middels een kabel gebeurt.

Wanneer de Signature M3 precies op de markt moet verschijnen en wat ervoor betaald moet worden is nog onduidelijk, maar de kans is groot dat dit richting de 25.000 euro gaat die vorig jaar voor de G2-serie van 97-inch neergelegd moest worden.