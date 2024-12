IMOU RV3: robotstofzuiger met AI voor 599 euro

De IMOU RV3 is een robotstofzuiger die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en combineert volgens het merk slimme technologie met krachtige prestaties. De robotstofzuiger maakt gebruik van IMOU SENSE 3.0, waarmee dit model moeiteloos door het huis moet navigeren. Het huis wordt in kaart gebracht en deze kaart wordt om de 0,3 seconde ververst voor de meest efficiënte route. Liggen er objecten als speelgoed op de route? Dan wordt de route direct aangepast. Dit model kan niet alleen op de verdieping met het thuisstation schoonmaken, maar kan drie verdiepingen onthouden.

De IMOU RV3 heeft een zuigkracht van 8.500 Pa en kan zowel stofzuigen als dweilen tegelijk. Aan de onderkant ziet we twee roterende dweilborstels die tevens kunnen uitschuiven om ook in de hoeken te kunnen dweilen. Dit model beschikt ook over een zelflegend basisstation. Dit basisstation beschikt over een schoon- en vuilwatertank van vijf liter. Dit is volgens IMOU genoeg voor 45 dagen water zonder enig omkijken. De RV3 van IMOU kan vervolgens 180 minuten onafgebroken schoonmaken, dus tussendoor even bijladen zal niet nodig zijn. Uiteraard zal het basisstation ook de robotstofzuiger opladen. Bij tapijt zal de zuigkracht automatisch toenemen en wordt de dweil opgetild, zodat deze niet nat wordt.

Prijs en beschikbaarheid

De IMOU RV3 is per direct verkrijgbaar voor 599 euro.