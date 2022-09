Binnen Google wordt het ‘Project Caviar’ genoemd. Het bedrijf werkt aan een alternatief voor de mediaformaten Dolby Atmos en Dolby Vision. Het bedrijf wil met twee nieuwe mediaformaten komen die ook 3D Audio en HDR Video bieden, maar dan zonder de hoge licentiekosten die fabrikanten op dit moment voor de beide Dolby-formaten moeten betalen.

Google heeft de plannen voor de nieuwe mediaformaten op een gesloten event laten zien aan hardwarefabrikanten. In een gelekte video, die is bekeken door website Protocol, zou product manager Roshan Baliga van Google het project omschrijven als een gezonder en breder ecosysteem voor media-ervaringen.

Licentiekosten grootste inkomstenbron van Dolby

De focus van Project Caviar zou in eerste instantie liggen op YouTube. Op dit moment ondersteunt YouTube nog geen Dolby Atmos en Dolby Vision. Google met wil Project Caviar 3D Audio en HDR Video naar de eigen videodienst brengen. Toch staat het bedrijf ook open om de mediaformaten voor andere fabrikanten en diensten beschikbaar te stellen. Het uiteindelijke doel is om open, royaltyfree alternatieven voor de populaire mediaformaten te brengen. Alhoewel Google er ongetwijfeld aan wil verdienen zou het niet zo gek worden als bij Dolby. Zij verdienen, aldus Protocol, namelijk 2 tot 3 dollar per tv voor Dolby Vision. Zo zijn consumenten bijvoorbeeld 15 dollar kwijt voor Dolby Atmos op de Xbox. Licentiekosten zijn op dit moment de grootse inkomstenbron voor Dolby.