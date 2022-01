Google Fast Pair komt naar Android TV en Google TV

Het idee van Google Fast Pair is dat je razendsnel je koptelefoon of oordopjes kunt verbinden, en kunt wisselen, tussen je verschillende apparaten. Geen gedoe meer in bluetooth-menu’s of onhandige koppelingen. Gewoon aanzetten en met één druk op de knop verbinden. Het verscheen in 2017 en was het antwoord van Google op Apple, die het razendsnelle verbinden van de AirPods al eerder introduceerde.

Dit moet straks dus ook kunnen voor je apparaten met Android TV en Google TV. Eenmaal verbonden staan ze in je Google-account en is het een fluitje van een cent om te verbinden met een geschikt apparaat, of te wisselen naar het apparaat dat het meest dichtbij is.

Google Fast Pair en Matter

Volgens Google wordt Fast Pair in de komende maanden uitgerold naar Google TV en Android TV. Uiteraard moeten je oordopjes en koptelefoon geschikt zijn voor deze manier van verbinden. Onder andere de Pixel Buds, Jabas Elite 3 en TCL MoveAudio S200 zijn geschikt voor het snelle verbinden. Google zal Fast Pair later dit jaar ook geschikt maken voor de nieuwe smarthomestandaard Matter. Dat opent hopelijk de deuren naar nog meer mogelijkheden om snel je oordopjes of koptelefoon te verbinden.

Spatial Audio en Chromecast

Volgens flatpanelshd werkt Google daarnaast aan spatial audio voor Android, waarbij, afhankelijk van je hoofdbewegingen, het echt voelt alsof de audio ruimtelijk om je heen afgespeeld wordt. Ook komt de ingebouwde Chromecast naar meer apparaten toe, waaronder nieuwe Bose speakers en soundbars.