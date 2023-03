Achtergrond: Is QD-OLED dan toch gevoelig voor inbranden?

Het begon allemaal vorig jaar. Samsung lanceerde een QD-OLED-tv. Een combinatie van Quantum Dots en OLED moest de concurrentie aangaan met de W-OLED-technologie van LG. Natuurlijk werden er onmiddellijk vragen gesteld over inbranden. Maar het feit dat we ondertussen al 10 jaar na de eerste OLED-tv’s zijn, en dat een aantal belangrijke technieken die inbranden tegengaan ook in de QD-OLED-panelen zat, stelde wel gerust. Maar goed, “The proof of the pudding is in the eating”, zoals men in het Engels zo mooi zegt. En dus is het afwachten hoe die eerste modellen verouderen.

Nu wil het toeval (misschien helemaal geen toeval) dat rtings net met een grootschalige test gestart is over de levensduur van tv’s. Met daarin onder andere de LG G2, de Samsung S95C en de Sony A95K. En wat blijkt? Na twee maanden zijn er al duidelijke verschillen merkbaar. Kijk eens naar de vergelijking (scroll naar de “Accelerated Longevity Test”) tussen de LG G2 en de Samsung S95B. Of naar de LG G2 en de Sony A95K. De verschillen zijn op bijna alle beelden te zien, de Sony lijkt iets beter te scoren.

Die resultaten waren een buitenkans voor LG om Samsung een koekje van eigen te geven. Op de recente persvoorstelling van de nieuwe OLED line-up was ook LG Display (de tak van LG die de W-OLED-panelen fabriceert) aanwezig. Volgens LG Display is de reden voor de betere resultaten van hun eigen W-OLED-panelen net te wijten aan de aanwezigheid van de witte subpixel in de WRGB subpixelstructuur. Die wordt immers niet alleen gebruikt om wit te tonen, maar ook om bij te springen als er kleuren moeten getoond worden. Die extra witte subpixel zorgt zo voor een betere spreiding van de belasting op het OLED-materiaal. QD-OLED gebruikt een RGB-subpixelstructuur en kan eenzelfde belasting dus minder spreiden.

En er is nog een tweede reden volgens LG Display. QD-OLED heeft een kleinere “aperture ratio” dan W-OLED. De “aperture ratio” is de verhouding tussen het lichtgevende deel van het pixeloppervlak en het totale pixeloppervlak. Die keuze werd volgens LG Display gemaakt om te vermijden dat invallend omgevingslicht de Quantum Dots te veel zou activeren en zo zwart zou verwateren. Maar het gevolg is wel dat er minder lichtgevend oppervlak is, en er dus meer stroom door de QD-OLED-pixels moet vloeien om dezelfde hoeveelheid licht te produceren. En net dat veroorzaakt een snellere slijtage.