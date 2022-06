Tot voor kort was LG Display de enige fabrikant van oled-televisies, maar sinds begin dit jaar brengt ook Samsung Display zijn eerste eigen modellen uit. Mogelijk komt er binnenkort een derde speler op de markt, want het Chinese BOE zou volgens onderzoeksbureau DSCC een 95-inch oled-scherm op de markt willen brengen.

Het oled-paneel van BOE heeft een formaat van 95-inch, een 8K-resolutie, 800 nits piek helderheid, 150 nits fullscreen helderheid, een 120Hz refresh rate en 99% DCI-P3 kleurbereik. BOE maakt net als LLG Display gebruik van de WOLED-techniek. Simpel gezegd bestaat elke pixel van een WOLED-tv uit vier (minuscule) subpixels, de diodes. De filters van de eerste drie pixels subpixels zijn rood, groen, blauw. De vierde pixel heeft geen filter en is wit.

Wanneer we de 95-inch oled-televisie van BOE op de markt kunnen verwachten en wat ervoor betaald moet worden is nog onduidelijk, maar het is goed nieuws dat de concurrentie toeneemt aangezien dit de prijzen laat dalen. Als je niet kunt wachten dan kun je later dit jaar bij LG terecht voor een 97-inch oled-televisie met 4K-resolutie en een prijskaartje van 25.000 euro. Heeft 8K toch de voorkeur? Dan heeft LG de Z2-serie in 88-inch in het assortiment, met een prijskaartje van 26.000 euro.