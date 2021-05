Yamaha kondigt Aventage RX-A8A, RX-A6A en RX-A4A av-receivers aan

Yamaha heeft in thuisland Japan drie nieuwe Aventage av-receivers aangekondigd. Het gaat om de Aventage RX-A8A, RX-A6A en RX-A4A. Alledrie de nieuwe modellen beschikken over hdmi 2.1-mogelijkheden, maar de grote vraag is nog steeds of Yamaha de hdmi 2.1-problemen van de vorige generatie av-receivers heeft opgelost.