Canon lanceert EOS R1 systeemcamera en EOS R5 Mark II

Canon heeft twee nieuwe camera’s aangekondigd met de langverwachte Canon EOS R1 en de EOS R5 Mark II. Beide modellen moeten volgens de fabrikant fotografie en videografie naar een ongekend hoog niveau tillen. De full-frame systeemcamera’s zijn beide uitgerust met het nieuwe Accelerated Capture imaging-platform dat bestaat uit de nieuwe DIGIC Accelerator-processor. Samen met de DIGIC X-beeldprocessor en de nieuw ontwikkelde high-speed beeldsensoren moet dit zorgen voor ongekende prestaties. De nieuwe DIGIC Accelerator is toegevoegd om de verwerking van grote hoeveelheden gegevens te ondersteunen, naast de Deep Learning-technologieën. Op alle gebieden moet dit hogere prestaties leveren, denk aan automatische scherpstelling, continue fotograferen en opnamekwaliteit.

Beide camera’s zijn uitgerust met de nieuwste versie van Dual Pixel CMOS – Dual Pixel Intelligent AF. Onderwerpen zijn nauwkeuriger te volgen en obstakels te vermijden. De Canon EOS R1 is echt bedoeld voor sportfotografen om nooit meer een moment te missen in de snelle wereld van sport- en nieuwsfotografie dankzij het nieuwe Cross Type AF-systeem, stille elektronische sluiter van 40fps met AF-tracking en 20 frames bij pre-continue fotograferen. Dit model heeft een resolutie van 24,2 megapixel terwijl je tot 96 megapixel in-camera kunt bereiken met Deep Learning, image upscaling en ruisonderdrukking. Filmen kan in maximaal 6K bij 60fps of 4K bij 120fps.

De Canon EOS R5 Mark II is bedoeld voor de nieuwste generatie storytellers en hybride gebruikers en heeft een back-side illuminated stacked sensor met resolutie van 45 megapixel, maximaal 30fps en AF-tracking. Pre-continue zorgt voor 15 beelden voordat de sluiter zelfs maar is ingedrukt. Filmen kan met maximaal 8K met 60fps en 12-bits RAW-opnamen naast 4K tot 120 fps.

Specificaties en kenmerken

EOS R1 EOS R5 Mark II 24,2 MP full-frame stacked sensor met belichting vanaf achterzijde Pre-continu opnamen tot max. 20 beelden 40 fps reeksopnamen Instelbare snelheid bij continu-opnamen Verduisteringsvrije EVF 9,44 M dots 45 MP full-frame stacked sensor met belichting vanaf achterzijde Pre-continu opnamen tot max. 15 beelden 30 fps reeksopnamen Instelbare snelheid bij continu-opnamen Verduisteringsvrije EVF 5,76 M dots Nieuwe processor DIGIC Accelerator & Accelerated Capture In-camera upscaling en neuraal netwerk Beeldruisreductie Nieuwe processor DIGIC Accelerator & Accelerated Capture In-camera upscaling en neuraal netwerk Beeldruisreductie Geïntegreerde verticale grip Compact & licht in gewicht Optionele grips leverbaar Dual Pixel Intelligent AF Geregistreerde personen prioriteit Action Priority Verbeterde Eye-control AF prestatie Focus tot -7,5 EV Cross AF 2-traps AF-ON knop Dual Pixel Intelligent AF Geregistreerde personen prioriteit Action Priority Verbeterde Eye-control AF prestatie Focus tot -6,5 EV Max. 8,5-stops aan beeldstabilisatie Max. 8,5-stops aan beeldstabilisatie 6K 60p RAW met 4K-video tot 120p en 60p oversampled van 6K 8K 60p RAW met 4K-video tot 120p en 60p oversampled van 8K Extra compatibiliteit met EOS VR System Custom Picture ondersteuning XF-HEVC S/XF-AVC S Canon Log 2/Log 3 LPCM/24bit/4CH audio Dual shooting (foto & video) Custom Picture ondersteuning XF-HEVC S/XF-AVC S Canon Log 2/Log 3 LPCM/24bit/4CH audio Dual shooting (foto & video)

Prijs en beschikbaarheid

De EOS R1 is vanaf november verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 7.499 euro. De EOS R5 Mark II is vanaf eind augustus beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 4.799 euro. Ga voor meer informatie over de EOS R1 en EOS R5 Mark II naar www.canon.nl.