Marantz introduceert de CINEMA 30, een av-receiver voor hoogwaardig bioscoopgeluid thuis. De CINEMA 30, verkrijgbaar in zwart of zilvergoud, combineert de nieuwste generatie van de patrijspoort van Marantz met een nieuw industrieel ontwerp op basis van een meerlaags chassis met daarin veel koper. De zijverlichting op de behuizing kan naar wens worden in- of uitgeschakeld. Het voorpaneel kan open worden geklapt en verbergt de minder vaak gebruikte functies. Door de verlichte toetsen is de aluminium afstandsbediening ook in het donker gemakkelijk te gebruiken.