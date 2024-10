Review: Perlisten R15s – Subwoofer met enorme kracht

Surround en stereo

Deel van de toegankelijkere R-lijn, is de R15s een interessante toevoeging voor een surroundopstelling. De configuratiemogelijkheden via het (kleine) aanraakschermpje op de achterkant of (véél handiger) via de app maken integratie met een paar stereospeakers eveneens heel eenvoudig. Hierlangs kun je de subwoofer instellen op THX, Boost of Cut, wat de ondergrens qua bassen bijstelt. In de ultieme Boost-stand belooft de R15s een indrukwekkende 16 Hz te halen. Weliswaar bij -6 dB, maar onder 20 Hz duiken lukt probleemloos.

De 15-inch woofer van de R15s is van een lange slag-type, zoals wel vaker bij subwoofer. Het is vooraan gemonteerd, je ziet het dan ook echt werken als je een actiefilm loeihard opzet. En ja, dit is een subwoofer met een enkele woofer, niet de dubbele woofers van de push-pull-architectuur van de D-lijn. Maar dat is niet per se een nadeel.